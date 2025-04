Alba ricorda l'80esimo anniversario della Liberazione con conferenze, fiaccolate e spettacoli

CUNEO CRONACA - "E pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui ritto sull’ultima collina, guardando la città e pensando lo stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. Ecco l’importante: che ne restasse sempre uno. Scattò il capo e acuì lo sguardo come a vedere più lontano e più profondo, la brama della città e la ripugnanza delle colline l’afferrarono insieme e insieme lo squassarono, ma era come radicato per i piedi alle colline. – I’ll go on to the end. I’ll never give up". Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny

Il programma per 80esimo della Liberazione ad Alba.

Alba

11 aprile – Zone libere e Repubbliche partigiane

Ore 15.00, Cooperativa Terre del Barolo, Castiglion Falletto

Convegno storico sulle esperienze delle Zone libere e delle Repubbliche partigiane a cura dell’ANPI Alba - Bra in collaborazione con la Cantina Terre del Barolo e gode del patrocinio dei Comuni di Castiglione Falletto e di Monforte

15 aprile – A 80 anni dalla battaglia di Alba

Ore 18.00, Sala Consiglio Teodoro Bubbio, Municipio di Alba

Presentazione del Manifesto celebrativo per gli 80 anni di Liberazione a cura di Stefano Porro.

Proiezione del video originale che raccoglie alcuni momenti della Battaglia di Alba del 15 aprile 1945, quella in cui i Partigiani e gli Alleati tentarono di anticipare ciò che sarebbe poi successo il 26 dello stesso mese.

Il materiale video originale, girato dai due cineoperatori inglesi Serg. Jessiman e Dawson, al seguito delle truppe Alleate è un documento storico eccezionale che riprende le attività partigiane in collaborazione con gli anglo-americani paracadutati sulle colline delle Langhe per sostenere e coordinare l’azione locale con l‘azione nazionale e internazionale.

Il video, acquisito dal Centro studi Beppe Fenoglio su licenza dell'Archivio Luce in occasione dell'80° anniversario della Liberazione, è un “ritrovamento” di Lorenza Balbo, figlia del Comandante Poli, Piero Balbo. Grazie alle sue ricerche e il continuo lavoro di contatto tra le memorie di figli e nipoti dei partigiani, e degli angloamericani paracadutati a Vesime, all'aeroporto partigiano di Excelsior.

Stefano Pedro Porro nasce ad Asti, si forma ad Alba, presso la Libera Accademia Novalia, frequentando un corso di pittura e illustrazione, in cui conclude la triennale presentando una tesi su "Le città invisibili" di Italo Calvino. Fa parte del collettivo Eo Arte ad Asti che propone eventi culturali nella città e il collettivo Pikitanka, con cui realizza murales e vari concerti disegnati. La libertà sperimentale di questo medium artistico è diventata sempre più il focus della sua ricerca artistica, arrivando a scrivere e performare lo spettacolo "Io sono INVISIBILE", con due musicisti, formando il Complesso Polar. Ama sperimentare e arricchire la sua ricerca artistica con più influenze possibili, cercando di capire il mondo in cui vive tramite le storie delle persone che lo abitano.

22 aprile – Le tre medaglie

Ore 20.30, Chiesa di San Domenico, Alba

Esperimento teatrale che vede protagonisti un attore, una musicista e una storica dell'arte alternarsi sul palco per raccontare e interpretare attraverso la musica e le parole l'arte di Umberto Mastroianni, la genesi del monumento alla Resistenza di Cuneo e l'eroico sacrificio pagato dalle Tre Città Medaglia d'Oro al Valore Militare: Alba, Cuneo e Boves. Ad ingresso gratuito fino all'esaurimento dei posti disponibili.

Con Paolo Tibaldi, la partecipazione della storica dell'arte Silvana Cincotti e le musiche di Simona Colonna. Regia: Paolo Tibaldi

Lo spettacolo teatrale è un evento complementare della mostra “Libera Azione” dedicata a Umberto Mastroianni e al Monumento Nazionale alla Resistenza di Cuneo nell'Ottantesimo Anniversario della Liberazione.Organizzata dall’Associazione Insieme di Cuneo e dall’Ordine dei Cavalieri delle Langhe – APS di Alba.

Info e prenotazioni: www.biennalepiemonte.weebly.com/mostra-umberto-mastroianni.it

23 aprile – Ricordo della battaglia di Alba del 15 aprile 1945

Ore 20.45, chiesa di San Giuseppe, Alba

Ricordo della battaglia di Alba del 15 aprile 1945 con letture tratte dal volume: “La Tortura di Alba e dell'Albese” scritto da Mons. Luigi Maria Grassi, Vescovo di Alba, la lettura dell’elenco dei Caduti Partigiani e parte del discorso di Franco Antonicelli per la consegna della Medaglia d’oro al V.M. alla città di Alba. Proiezione del docu-film “Dalla parte dei Giusti: la famiglia Oberto di La Morra”.

Info: www.centroculturalesangiuseppe.it

24 aprile – Fiaccolata resistente – 80 anni di Democrazia

Ore 20.30 corso Banská Bystrica, Alba

Ritrovo davanti all’ingresso del cortile del Liceo scientifico Cocito per la distribuzione fiaccole e la presentazione della marcia a cura dell’Anpi. Alle 20.45 partenza della fiaccolata con il seguente percorso: corso Europa, corso Piave, cavalcavia, via Einaudi, piazza Ferrero, via Vittorio Emanuele II, piazza Risorgimento, dove è previsto l’arrivo alle 21.15. In programma gli interventi di Michele Cauda, presidente dell’ANPI Alba Bra, del Sindaco di Alba e di Mario Renosio, ricercatore dell’Istituto storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Asti e presidente dell’ANPI di Asti. Musiche a cura di Alessia Porani e di Walter Porro.

La partecipazione è libera e… Libertà è partecipazione.

25 aprile – “A stampar il nostro passo in Langa”

Ore 10.00 Un fiore al Partigiano

Ritrovo al Cimitero di Alba presso il Campo della Gloria (2° blocco) dove verranno deposti i fiori sulle lapidi dei caduti albesi per la Liberazione. A cura di Anpi Alba – Bra.

Ore 10.00 Passeggiata Resistente nel Bosco dei Pensieri

L’appuntamento è al nuovo Bar Fontana by Ugo Alciati, situato sotto i portici della Bottega del vino, da cui partiranno i tre gruppi di lettura con Oscar Farinetti, Antonio Armato e Paola Farinetti.

Al termine della passeggiata, un momento di raccoglimento per ricordare i partigiani caduti della XXI^ Brigata Matteotti e per intonare i canti della Resistenza con Filippo Bessone (ex frontman del gruppo Trelilu) e la fisarmonica del Maestro Walter Porro. In caso di maltempo la passeggiata si svolgerà nelle cantine storiche di Fontanafredda.

Info e prenotazioni: www.fondazionemirafiore.it/evento/celebriamo-la-resistenza-4/

Ore 11.00 Commemorazione II Divisione Langhe

Valdivilla di Santo Stefano Belbo

Raduno partigiano davanti al sacrario per la commemorazione dei partigiani caduti, organizzazione della cerimonia a cura di Lorenza Balbo per la II Divisione Autonoma Langhe. Interventi istituzionali dei Sindaci del territorio, letture e musica in collaborazione con ANPI Alba - Bra, Centro studi “Beppe Fenoglio”, Comune di Santo Stefano Belbo, Comune di Alba. Interverranno: Massimo Salvadori, storico e professore, autore del libro “L’antifascista, Giacomo Matteotti, l’uomo del coraggio, 100 anni dopo” e Valentino Castellani, professore e Sindaco di Torino dal 1993 al 2001.

Partecipazione Libera… Libertà è partecipazione.

Ore 20.30 Fiaccolata al sacrario di Frazione Canta

Treiso

In ricordo dei partigiani caduti nei territori di Treiso, Barbaresco e Trezzo Tinella, ritrovo davanti al Municipio con la distribuzione fiaccole, alle 20.15 partenza e alle 20.45 raduno davanti al sacrario con la presenza degli alunni della scuola primaria di Treiso. Organizzazione e animazione musicale a cura del Comune di Treiso e di Anpi Alba-Bra.

26 aprile – “Partigiani Sempre!” spettacolo tra musica e parole

Ore 21.00 - Teatro sociale Giorgio Busca, Alba

Le donne e gli uomini che hanno partecipato alla Resistenza hanno davvero sperimentato il significato profondo della parola CAMBIAMENTO, prima di tutto perché hanno avuto il coraggio di rischiare, di mettersi in gioco, presupposto indispensabile a ogni sorta di CAMBIAMENTO IMMAGINATO.

Nello spettacolo le musiche e le canzoni - composte e suonate da Maurizio Camardi, sassofoni, duduk, dagli Yo Yo Mundi, Paolo Enrico Archetti Maestri, voce e chitarre, corde, Andrea Cavalieri, basso elettrico, clarinetto e voce, Eugenio Merico, batteria - faranno da contrappunto e si impasteranno al racconto scritto da Massimo Carlotto ed interpretato dalla voce narrante dell’attore Titino Carrara.

Un intreccio di suoni, ricordi, atmosfere, memoria, echi, narrazioni. Un insieme di voci, mai così fuori dal coro, per uno spettacolo coraggioso e potente. Una storia - di chi si è scelto la parte - che è la madre di tutte le storie, la sorella di ogni resistenza, la figlia di ogni lotta, di ogni speranza per ricordare che il CAMBIAMENTO, LA RESISTENZA sono un CAMMINO che non può̀ interrompersi mai.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

Prenotazione su: teatrosocialebusca.eventbrite.com

Info: www.centrostudibeppefenoglio.it

27 aprile – Il Palazzo della Cittadinanza

Dalle 09.30 alle 18.00, Municipio di Alba

Nella giornata di domenica 27 aprile, in occasione degli 80 dalla Liberazione, il Palazzo del Comune sarà aperto al pubblico e visitabile. Guide d’eccezione saranno i consiglieri comunali e i membri della Giunta albese che illustreranno le sale del palazzo cittadino, le funzioni che svolgono e la loro storia. Una grande occasione per turisti e cittadini albesi di immergersi nel cuore civico della Città di Alba, alla scoperta della storia, dei valori e del funzionamento dell’Istituzione democratica più vicina ai cittadini. Ogni visita durerà all’incirca 45 minuti con ritrovo e partenza dall’ingresso principale del Comune in piazza Risorgimento.

Ore 11.00 - Parrocchia della Natività di Maria Vergine in Fraz. Madonna Como

Santa Messa in suffragio di tutte le vittime delle Guerre. Al termine della funzione religiosa, ricordo del Martire Lorenzo Torchio.

Ore 16.00: Centro Culturale Don Giuseppe Flori, Treiso

Presentazione del libro: “I Giusti Albesi” a cura dell’Associazione Beato Giuseppe Girotti e del Centro Culturale San Giuseppe di Alba.

Ore 18.00: chiesa Parrocchiale di Maria Vergine Assunta, Treiso

Santa Messa a ricordo del Beato Giuseppe Girotti a cura dell’associazione Padre Girotti e del Centro culturale San Giuseppe di Alba.

3 maggio – Sulle tracce di Fulvia

Tornano i trekking letterari e artistici sulle colline di Langhe e Roero. La prima passeggiata in programma sarà sabato 3 maggio. Partendo insieme dal centro di Alba, risaliremo la collina di Altavilla passando per le vigne e costeggiando le case che ispirarono i luoghi del racconto, scenderemo a San Rocco Seno d’Elvio ripercorrendo le strade teatro della Resistenza albese. Lungo il percorso ad anello che utilizza sentieri e strade campestri tra vigne e cascinali dove rivivono le esperienze sentimentali, l’eco delle passioni dell’Autore, le marce e gli agguati partigiani sugli ultimi baluardi collinari e la drammatica fuga finale del romanzo, ricostruita in un crescendo di tensione.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione suwww.beppefenoglio22.it

Info: 0173/364623 – info@centrostudibeppefenoglio.it

6 maggio – Il Sindaco della Liberazione

20.45, Teatro sociale Giorgio Busca, Alba

Gli ex Sindaci Ettore Paganelli, Tomaso Zanoletti, Giuseppe Rossetto, Maurizio Marello, il Sindaco dal 2019 al 2024 e l’attuale Sindaco rendono omaggio all’ Onorevole Teodoro Bubbio.

Una serata dedicata al parlamentare, Senatore e membro dell’Assemblea costituente, a 80 anni dalla sua prima designazione come Sindaco di Alba.

Teodoro Bubbio nasce ad Alba il 2 gennaio 1888. Frequentò il Ginnasio liceo di Alba, conseguendo la maturità classica nel giugno del 1906 ed avendo vinto una borsa di studio messa a disposizione dalla Fondazione Giraudi di Alba, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza di Torino, ove conseguì la Laurea nel 1910; iniziò la carriera di segretario comunale, assegnato prima a Dronero, poi a Vercelli ed infine a Mondovì nel 1914, ove restò sino al 1920. Dirigente dell'Azione Cattolica, si iscrisse giovanissimo al Partito Popolare e fu candidato alla Camera dei Deputati nel 1919 per il Partito Popolare, ove venne eletto e fu rieletto nel 1921; nel 1920, assieme a Giovanni Vico, guidò la lista del Partito Popolare alle elezioni comunali che si aggiudicò i 24 seggi del Consiglio.

Convinto democratico ed antifascista, fu tra i maggiori oppositori al fascismo quando nel 1922 un gruppo di squadristi occupò il Palazzo Comunale e a motivo della sua attività politica subì perquisizioni ed arresti ed anche l'incendio della sua casa di campagna; componente del CLN albese, durante la Resistenza, il 26 aprile 1945, dopo la Liberazione, fu nominato Sindaco di Alba. Alle prime elezioni comunali del marzo 1946 dopo il regime fascista, fu eletto in Consiglio e Sindaco il 2 aprile 1946; eletto alla Costituente il 2 giugno dello stesso anno, Senatore di diritto dal 1948, fu Sottosegretario agli Interni nel VI e VII Governo De Gasperi; rieletto alla Camera dei Deputati per la DC dal 1953 al 1958, fu Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Pella, con delega per gli Affari dell'ex Africa italiana e per i Servizi dello spettacolo. Fu in Consiglio comunale fino al 1956. Morì ad Alba il 30 marzo 1965 e fu commemorato in Senato il 28 aprile.

Ingresso libero e gratuito su prenotazione:teatrosocialebusca.eventbrite.com

Tutte le domeniche di aprile e maggio – Alba nel Novecento: da Gallizio a Fenoglio

Ore 10.30 – partenza piazza Rossetti, 2 c/o Centro studi Beppe Fenoglio

Una passeggiata guidata nel centro storico della capitale delle Langhe alla scoperta dell’Alba della Cultura nel Novecento. Partendo da Casa Fenoglio in piazza Rossetti 2 dove è collocato il monumento alla Resistenza di Umberto Mastroianni, ci si sposterà nella centrale Piazza Risorgimento, per conoscere le radici dell’arte di Pinot Gallizio, farmacista e pittore, e della narrativa di Beppe Fenoglio, partigiano e scrittore. Si attraverseranno i luoghi della formazione fenogliana, il Liceo classico Govone e il Seminario, per raggiungere i luoghi della cultura albese nel Cortile della Maddalena. Un racconto che inizia negli anni Venti del Secolo scorso ed accompagna il visitatore in un viaggio nel tempo, nell’Alba del Novecento, divisa tra guerra e rinascita, tra scrittura e pittura.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione:www.beppefenoglio22.it