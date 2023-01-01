Alba rafforza la lotta alle zanzare: scuole, anziani e aree sensibili sotto osservazione

CUNEO CRONACA - Non si ferma l’azione della Città di Alba per il contrasto e il contenimento delle zanzare sul territorio comunale. Nell’ambito del piano coordinato dall'Assessorato all'Ambiente e sviluppato in collaborazione con la Regione Piemonte e IPLA S.p.A. (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente), nelle giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 settembre prenderà il via il quarto ciclo di trattamenti larvicidi capillari sulle oltre 5.500 caditoie pubbliche della città.

L'intervento rientra nel più ampio piano d'azione scientifico partito in primavera — finanziato dall'Amministrazione comunale con un investimento sostenuto dall'adesione alla L.R. 75/95 — che integra interventi di prevenzione biologica, un sistema capillare di monitoraggio ed eventi informativi rivolti alla popolazione.

Il quarto passaggio larvicida condotto dalla ditta incaricata Rentokil segue un’intensa attività estiva di controllo del territorio diviso in 6 zone operative. Accanto ai trattamenti periodici sulle caditoie stradali e nei cimiteri cittadini (Monumentale di via Ognissanti, Mussotto e Biglini), i tecnici di campo IPLA hanno svolto nei mesi scorsi un’attenta mappatura e numerosi sopralluoghi operativi nei "siti sensibili".

Particolare attenzione è stata riservata a luoghi frequentati dalle fasce più fragili della popolazione: asili nido (come Collodi, L'Ippocastano e Il Fiore), scuole dell'infanzia, Residenze Sanitarie Assistenziali (Ottolenghi) e Centri Incontro Anziani (via Govone, viale Masera, Mussotto, via Rio Misureto), oltre a centri di riabilitazione e aree verdi pubbliche.

Contestualmente, è proseguita la rete di monitoraggio scientifico attraverso l'installazione di 9 stazioni di ovitrappole per la zanzara tigre e la trappola per la cattura di esemplari adulti posizionata nell'area tra gli orti urbani e il cimitero comunale, permettendo di valutare con precisione l'andamento della popolazione degli insetti e calibrare tempestivamente le azioni sul campo.

L’importanza di mantenere elevata l’attenzione anche nella prima parte dell'autunno è sottolineata dalla dichiarazione del sindaco Alberto Gatto e dell’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo: "L'impegno del Comune e la collaborazione scientifica con IPLA stanno dando continuità a un piano di prevenzione strutturato ed efficace. I trattamenti larvicidi del 9 e 10 settembre rappresentano un ulteriore passaggio fondamentale per contenere le schiuse ed evitare picchi di presenza nella seconda parte della stagione. Come abbiamo ricordato anche con l'installazione dei cartelli informativi nei cimiteri e la distribuzione del materiale divulgativo nei quartieri, la lotta alle zanzare richiede una costante alleanza tra pubblico e privato. L'azione sulle caditoie e l'attenzione prioritaria a scuole e strutture per anziani dimostrano la centralità che diamo alla tutela della salute e al benessere della nostra comunità".

Il Comune di Alba ricorda nuovamente che i trattamenti eseguiti sul suolo pubblico (con prodotti biologici a base di Bacillus thuringiensis e Bacillus sphaericus) devono essere affiancati dalle buone pratiche quotidiane dei privati cittadini all'interno di giardini, cortili, orti e terrazzi. È fondamentale evitare qualsiasi ristagno d'acqua nei sottovasi, nei recipienti o nei contenitori scoperte.

Per informazioni, materiale informativo e consigli utili è possibile consultare il portale regionale zanzare.ipla.org, la pagina Facebook facebook.com/zanzare.ipla o contattare il numero verde regionale 800.171.198.