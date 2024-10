Alba: palloncini e torri rosa per la campagna di prevenzione del tumore al seno

CUNEO CRONACA - Il tumore al seno è una delle principali cause di mortalità femminile a livello mondiale. Da venerdì 4 ottobre le torri di Alba sono colorate di rosa, mentre sulla cancellata all’ingresso del Palazzo comunale ci sono cinque palloncini rosa, per la campagna di prevenzione "La Regione si Colora di Rosa - Insieme per la Prevenzione del Tumore al Seno" lanciata A.N.D.O.S, in collaborazione con la Regione Piemonte, la Consulta Femminile Regionale e A.N.C.I. Piemonte, con il patrocinio anche del Comune di Alba.

Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa mira a coinvolgere attivamente i Comuni piemontesi e la cittadinanza, illuminando monumenti e piazze di rosa o decorandoli con palloncini simbolici, diffondendo il messaggio che "La prevenzione salva la vita". La diagnosi precoce ha aumentato significativamente le possibilità di cura e sopravvivenza. In Italia, ogni anno migliaia di donne affrontano questa diagnosi, ma grazie allo screening mammografico e a percorsi terapeutici avanzati, la lotta contro il tumore al seno ha compiuto passi da gigante.

Ad Alba l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS) è in via Gazzano 10. La sede è aperta di lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18. Telefono: 0173 366347 oppure 0173 364857 - Reperibilità telefonica 24 ore su 24. Informazioni QUI. Nell’ambito dell’Asl CN2 c’è anche il programma di screening “Prevenzione Serena” (info QUI).