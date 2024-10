Alba Music Festival: domenica si apre il sipario di "Classica" con i concerti della domenica mattina

CUNEO CRONACA - Alba Music Festival presenta la XIII edizione di "Classica", i concerti della domenica mattina, con la direzione artistica di Giuseppe Nova. I concerti si svolgono tutte le domeniche alle ore 11, dal 6 ottobre al 24 novembre, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba. Otto appuntamenti musicali scandiscono le domeniche della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: uno spazio di piacere e di cultura, dedicato agli amanti della musica classica in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva per il territorio.

La programmazione di "Classica", con ensemble cameristici e solisti di alto livello, è rivolta ai numerosissimi appassionati che seguono assiduamente Alba Music Festival e allo stesso tempo completa il ricco calendario della città, offrendo, attraverso il linguaggio universale della musica, un’imprescindibile componente culturale.

Il programma artistico

Numerose sono le attrattive di questa stagione musicale che, come sempre, presenta talenti e nomi di prestigio della musica classica: programmi di grande interesse e una carrellata di artisti internazionali arricchiranno il momento più cosmopolita dell’annualità albese.

Si apre il sipario il 6 ottobre con Giuseppe Nova al flauto e Claudio Piastra alla chitarra, accompagnati da un trio jazz, con un programma interamente dedicato al parigino Claude Bolling. Dal 1975, anno in cui apparve la sua prima Suite, la musica di Bolling si è affermata in maniera dirompente sulle scene internazionali grazie alla riuscita miscela di classico e jazz, antesignana delle cosi dette contaminazioni stilistiche, che ha immediatamente catturato il consenso del pubblico e l’ammirazione di famosi solisti dedicatari delle sue opere, da Jean-Pierre Rampal a Rostropovich, da Stephane Grappelli a Maurice André.

Si prosegue il 13 ottobre con il pianista Filippo Balducci con un programma dedicato a tre geni della musica: si inizia con Chopin per passare a Skrjabin, che dalle opere del primo ha trovato fonte d’ispirazione, e infine a Prokof’ev, in un affascinante percorso storico e stilistico.

Il 20 ottobre ci immergeremo nel mondo dell'opera con il duo pianistico a quattro mani formato da Roberto Metro e Elvira Foti, con parafrasi strumentali dei capolavori di Verdi, Rossini e Bizet, e dell’operetta, genere considerato minore, che tuttavia ha conquistato i palcoscenici teatrali grazie alla freschezza dell'invenzione musicale e all'immediata comunicatività dei soggetti.

Il 27 ottobre ospiteremo dalla Francia il giovane Trio Salomé, impegnato in un denso programma romantico da Beethoven a Brahms, con un'interessante escursione alla scoperta del compositore polacco-statunitense Robert Muczynski.

Il duo formato dal pianista belga Peter Caelen e dal violoncellista Olski Leka, suo connazionale ma di origini albanesi, si esibirà il 3 novembre in un repertorio che spazia dall'Adagio e Allegro di Schumann, uno dei nomi più importanti della lunga stagione romantica, alla Suite Italienne, esempio della produzione neoclassica dell'eclettico Igor Stravinskij. Questo percorso cronologico trova un perfetto completamento con la raffinata Sonata in la maggiore di César Franck.

Per il 10 novembre un grande e storico ensemble barocco con 12 musicisti, l’Accademia del Ricercare, ci condurrà in un viaggio agli albori del repertorio barocco tedesco, in cui si fondono atmosfere della scuola italiana, suggestioni dello stile francese ed echi dello splendido repertorio dell’Inghilterra elisabettiana. Verrà inoltre proposto Lo Specchio della Virtù musicale, curiosa composizione di Erasmus Widmann nella quale ogni movimento è indicato con un nome di donna, sottolinendo l'intento descrittivo fatto di vivacità e brillantezza, di spunti bizzarri e quasi farseschi, esaltati da una strumentazione ricca e di grande suggestione.

Il 17 novembre applaudiremo il pianista Sandro De Palma, grande interprete dalla carriera internazionale, allievo di Vincenzo Vitale, Nikita Magaloff e Alice Kezeradze-Pogorelich, che ha debuttato all'età di soli 9 anni e a 19 ha vinto il Primo premio al Concorso Internazionale “Alfredo Casella” di Napoli. De Palma si esibirà in un recital ricco di emozioni con i grandi romantici mitteleuropei.

Ancora il pianoforte, questa volta a quattro mani, concluderà la rassegna, il 24 novembre. Marco Schiavo e Sergio Marchegiani hanno preparato per l'occasione un programma che spazia da Schubert, con la sognante Fantasia op. 103, alle celebri danze di Dvořák, fino alle parafrasi di Rossini, già incise dai due artisti nella loro nutrita attività discografica per Decca.

Calendario

Alba, Chiesa di San Giuseppe, ore 11

Domenica 6 ottobre

Paris toujours! Omaggio a Claude Bolling

Giuseppe Nova flauto

Claudio Piastra chitarra

Simone Pagani pianoforte

Luca Garlaschelli contrabbasso

Massimo Melillo batteria

Musiche di Claude Bolling

Domenica 13 ottobre

Lo spirito del genio

Filippo Balducci pianoforte

Musiche di Chopin, Skrjabin, Profof’ev

Domenica 20 ottobre

Opera e operetta

Roberto Metro, Elvira Foti duo pianistico a quattro mani

Musiche di Rossini, Verdi, Gounod, Strauss, Offenbach

Domenica 27 ottobre

Elegie

Trio Salomé

Hsin-Yuan Huang clarinetto

Loïs Torina violoncello

Hugo Tea pianoforte

Musiche di Brahms, Beethoven, Muczynski

Domenica 3 novembre

Suite Italienne

Olsi Leka violoncello

Peter Caelen pianoforte

Musiche di Schumann, Stravinskji, Franck

Domenica 10 novembre

Lo Specchio della Virtù

Accademia del Ricercare

Direttore Pietro Busca

Musiche di Brade, Wittman, Schein

Domenica 17 novembre

Notturno e tempesta

Sandro De Palma pianoforte

Musiche di Schubert, Beethoven, Chopin

Domenica 24 novembre

Danze, opera e fantasie

Marco Schiavo, Sergio Marchegiani duo pianistico a quattro mani

Musiche di Schubert, Brahms, Rossini

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente su prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità.

Ingresso

Abbonamento a 8 concerti: 30 euro.

Abbonamento a 8 concerti riservato agli Amici di Alba Music Festival (informazioni su www.albamusicfestival.com nella sezione apposita): 18 euro

Gli abbonamenti sono acquistabili on line (www.albamusicfestival.com) o all’ingresso dei concerti.

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 15 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 15 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni

Per biglietti e abbonamenti è possibile utilizzare la Carta del docente e il Bonus cultura (18app). Informazioni: simona.dellavalle@smcm.it

Classica è realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, il sostegno della Regione Piemonte e del Ministero della Cultura, il Comune di Alba.

I concerti si tengono nella centralissima Chiesa di San Giuseppe, in Piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe.