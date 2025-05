ALBA/ Miroglio Heritage, 700 iscritti in rete per un futuro consapevole: il messaggio di Petrini

CUNEO CRONACA - Oltre 700 iscritti, tre commissioni operative, una comunità viva e sempre più propositiva: questo lo scenario al centro del secondo meeting di Miroglio Heritage, svoltosi nella sede del Gruppo Miroglio ad Alba, dal titolo: “Vivere consapevolmente: prendersi cura del presente, pensando al futuro”. Un’occasione – ispirati dal prezioso intervento di Carlo Petrini – per confrontarsi sul tema della sostenibilità, oltre che per condividere i risultati raggiunti, confrontarsi sulle proposte emerse dal recente sondaggio tra gli iscritti sulle attività da svolgere in futuro e rinnovare le cariche del Consiglio direttivo.

"Chiariamo un grande equivoco, sulla sostenibilità: l’etimologia rimanda all’inglese ‘sustain’, il pedale del pianoforte che allunga la nota. Parliamo quindi di durabilità: nei propri comportamenti individuali e collettivi bisogna puntare a risultati che dureranno di più rispetto agli altri. Oggi, fortunatamente, l’umanità ha preso definitivamente coscienza della finitezza delle risorse, che è ormai tangibile – ha affermato il fondatore di Slow Food e dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo –. Serve quindi un nuovo paradigma economico e una nuova dimensione del nostro agire, con un ritorno alla sapienzialità contadina, accompagnata dalla consapevolezza che tutto è connesso. Ricostruiamo il senso di comunità, pensando al bene comune che non è determinato solo dal PIL che cresce, ma dall’attenzione alla salute, all’istruzione e alla felicità delle persone”.

Un concetto, quello di comunità, molto vicino alla mission di Miroglio Heritage, l’associazione senza fini di lucro dedicata ai dipendenti del Gruppo Miroglio in pensione e a coloro che vantano almeno 25 anni di anzianità aziendale. Nata per valorizzare la cultura del lavoro e rafforzare il legame tra le generazioni, l’associazione rappresenta oggi una realtà dinamica che promuove iniziative di crescita personale, supporto reciproco e trasmissione della memoria aziendale.

“Vogliamo creare un ambiente in cui tutti si sentano parte di qualcosa di più grande e possano condividere la passione per il lavoro e la collaborazione”, ha dichiarato la presidente dell’associazione, Elena Miroglio, sul palco insieme al segretario generale Remo Gattiglia, che ha invitato tutti gli associati a partecipare sempre più attivamente, mettendo a disposizione le proprie competenze e le proprie storie.

Nel corso dell’ultimo anno, le tre commissioni tematiche dell’associazione – Crescere, Sostenere e Raccontare – hanno sviluppato numerosi progetti concreti. La prima ha organizzato diverse iniziative, tra le quali corsi di pittura, di fotografia, degustazioni guidate e un ciclo di proiezioni d’autore. Sostenere ha accompagnato i senior con l’assistenza fiscale oltre che nell’accesso a strumenti digitali e servizi pubblici (come SPID e l’App IO); sono ora in previsione una serie di incontri sul tema della prevenzione, anche sfruttando le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale. La commissione Raccontare, infine, ha raccolto testimonianze attraverso 60 interviste a persone che hanno lavorato in azienda, dando continuità al progetto di narrazione della memoria storica aziendale: perché “ognuno ha una storia da raccontare”.

A testimonianza della volontà di fare comunità e lavorare in rete, uno spazio è quindi stato riservato ad alcune associazioni attive sul territorio: parlando di sostenibilità, hanno raccontato le proprie esperienze di impegno civile, ambientale e inclusione sociale, in sintonia con i valori promossi da Miroglio Heritage.

Anselme Bakudila, fiduciario della Condotta Slow Food Alba Langhe Roero, ha presentato il progetto dell’Orto Scolastico al quale partecipano le scuole dell'infanzia di Alba, coinvolgendo insegnanti e nonni volontari per trasmettere ai bambini conoscenze pratiche sull’orto e sull’origine del cibo.

Carlotta Gilio, presidente dell’ODV Langa Silvatica, ha illustrato i progetti dell’organizzazione nata per proteggere e valorizzare il patrimonio naturale di Langa e Alta Langa, in particolare boschi, prati stabili, zone umide e sorgenti d’acqua, conservando la biodiversità e il paesaggio per le future generazioni.

Alessandro Milanesio, responsabile di 8Pari – attività educativa agricola di Progetto Emmaus, attivo da 30 anni nel campo dell’inclusione sociale ad Alba, Bra, Langhe e Roero –, che attraverso la collaborazione con aziende vitivinicole locali ha dato vita a un vino simbolo di uguaglianza, coraggio e reinserimento lavorativo, con il coinvolgimento di persone fragili in tutte le fasi della filiera agricola.

Infine, con l’elezione del nuovo Consiglio direttivo, l’associazione si prepara ad affrontare una nuova fase della propria attività, confermando la volontà di essere non solo custode del passato, ma anche generatrice di futuro.

