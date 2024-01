ALBA/ Magog al teatro Sociale dove due pagliacci insegnano l'arte del riciclo

CUNEO CRONACA - All’interno della rassegna "Famiglie a teatro", l’associazione culturale Magog, compagnia teatrale dall’esperienza più che trentennale, propone domenica 28 gennaio alle 16,30, al teatro Sociale di Alba, il circo del riciclo. Lo spettacolo tratta, in modo un po’ particolare, il tema del recupero e del riutilizzo dei materiali e vede coinvolti, in prima persona, anche gli spettatori.

La vicenda ha come scenario il magico mondo del circo. Protagonisti sono due pagliacci spiantati, che incarnano la semplicità e la limpidezza di un mondo fanciullesco, lontano dalla realtà fatta di calcoli, di convenienze, di dare e avere: Cico e Paco. Cacciati al circo Bombay a causa della loro sbadataggine, si mettono in viaggio alla ricerca del sogno di lavorare nel grande Circo Americano. Una sosta nei pressi di una piccola discarica abusiva, cambia il loro destino. Trovando al suo interno molti oggetti abbandonati dagli uomini, decidono di utilizzarli, con un po’ di fantasia, per organizzare uno spettacolo tutto nuovo.

Biglietti ancora disponibili alla biglietteria del teatro, in piazza Vittorio Veneto 3, aperta tutti i giovedì dalle 15 alle 18 e due ore prima dall’inizio della recita. I biglietti sono inoltre acquistabili anche online su www.ticket.it e alla Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.