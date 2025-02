ALBA/ La Vuelta a España: primo incontro per programmare la partenza della seconda tappa

CUNEO CRONACA - Primo incontro ad Alba tra l’Amministrazione comunale, la Regione e i tecnici dello staff organizzativo de La Vuelta a España per programmare la partenza della seconda tappa. Una delle gare cicliste più celebri al mondo, infatti, attraverserà il nostro territorio il 24 agosto 2025, partendo dalla Capitale delle Langhe per arrivare a Limone Piemonte. Per l’Italia questa è la prima volta della competizione iberica sulle sue strade.

Al centro dell’incontro, coordinato dall’assessore allo Sport Davide Tibaldi e dall’assessore alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio, la necessità di definire l’esatta collocazione dell'area di partenza con relativi spazi utili alla realizzazione del villaggio di tappa. Presenti il consigliere regionale Daniele Sobrero, il comandante della Polizia municipale Antonio Di Ciancia e la dirigente della Ripartizione Opere pubbliche Daniela Albano.

Gli assessori Davide Tibaldi e Edoardo Fenocchio: “La Vuelta è un evento ciclistico straordinario a livello sportivo e di visibilità, trasmesso in 190 paesi del mondo. In questa prima riunione abbiamo gettato le basi per assicurare alla tappa albese la migliore organizzazione grazie al supporto della Regione, all’esperienza del team della corsa e alla professionalità dei nostri uffici, in particolare Ufficio tecnico e Polizia municipale maggiormente coinvolti. Ringraziamo tutti i partecipanti per questo primo e proficuo incontro e siamo orgogliosi di poterci mettere al lavoro per questo importante appuntamento sportivo”.