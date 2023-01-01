Alba industriale: alla scoperta dei segreti e delle storie che hanno fatto la sua fortuna

CUNEO CRONACA - Alba è una meta turistica di fama internazionale, capitale dell’enogastronomia e scrigno di preziosi luoghi di arte. Ma esiste un’altra storia di Alba che va raccolta e raccontata. È la storia di un’Alba molto diversa da come la percepiamo oggi, una città industriale, in fermento, dove si produceva e si scambiava quanto veniva prodotto all’interno del centro storico, o poco più in là.

Dopo il successo delle ultime edizioni del tour Alba Industriale, Turismo in Langa APS torna a proporre la visita guidata alla scoperta delle strade della cultura d’impresa albese, attività che va ad arricchire l’offerta culturale albese sabato 24 gennaio, sabato 7 e 21 febbraio, sabato 7 e 21 marzo 2026 dalle 10 alle 12.

In due ore si potranno ritrovare luoghi nascosti e segreti, individuati con l’occhio del ricercatore e del curioso, che raccontano di una città e una società ormai scomparse, ma ancora in grado di condizionare il presente. Il percorso toccherà i principali luoghi industriali del centro di Alba, per ripercorrere memorie e storie degli imprenditori e degli operai che, in quei posti, hanno lavorato per decenni.

I grandi imprenditori: i Ferrero e i Miroglio. Dinastie e personaggi straordinari, che con le loro intuizioni hanno creato le condizioni per lo sviluppo industriale, turistico e commerciale della città. Ma quanti sanno dove fosse il primo negozio Miroglio per il commercio dei tessuti? E la prima fabbrica per la loro produzione? O dove fosse la prima pasticceria con laboratorio della famiglia Ferrero? E la sede del primo stabilimento, resosi necessario quando gli spazi originari non erano più sufficienti per soddisfare la domanda di prelibatezze inventate dai capostipiti della famiglia?

Non mancheranno le grandi intuizioni di Don Giacomo Alberione, beato, editore, “industriale”, fondatore della congregazione della Famiglia Paolina e della casa editrice Edizioni San Paolo. O Giacomo Morra, che fece del suo Hotel Savona il centro mondiale di consumo e promozione del Tuber Magnatum Pico, il tartufo bianco d’Alba, che a lui deve il nome. O, ancora, Pio Cesare, fondatore della cantina omonima e produttore di vino che porta il nome di Alba e delle Langhe nel mondo, la cui cantina è rimasta, oggi, all’interno del centro di Alba.

Il tour, accompagnato da guida turistica abilitata, dura circa 2 ore e parte da Piazza Pertinace, l’antica sede del mercato dei bachi da seta. Grazie al contributo di Fondazione CRC, ogni partecipante riceverà in omaggio un “Quaderno di viaggio”, uno strumento narrativo e grafico pensato per accompagnare la visita e diventare un ricordo tangibile dell’esperienza. Il quaderno raccoglie le fotografie storiche provenienti dall’Archivio Buccolo di Alba, che testimoniano la trasformazione della città nel corso del tempo.

Per partecipare alle visite, è sufficiente prenotare compilando l’apposito form sul sito www.turismoinlanga.it. Il costo dell’iniziativa è di 10 euro a persona ed è gratuito per i minori di 6 anni.

Il presidente dell’associazione Turismo in Langa Filippo Ghisi commenta: «Alba è ricca di storie e di storia, e quella della sua industria è davvero meritevole di essere preservata e narrata. Con questo percorso si va ad arricchire la già imponente offerta turistica della città, dando l’occasione ai visitatori di conoscere un altro tassello legato alle vicende della città. Non solo, ma questa proposta si rivolge anche agli stessi albesi, che possono riappropriarsi di un pezzo della loro storia».