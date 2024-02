ALBA/ Alberto Gatto candidato sindaco a 34 anni: "La città ha bisogno di una nuova classe dirigente"

CUNEO CRONACA - Presso il Circolo di Montebellina, nel corso di una conferenza stampa, subito diventata evento elettorale vista la larghissima partecipazione, il giovane candidato sindaco Alberto Gatto (34 anni il prossimo 20 febbraio) ha immediatamente indicato la via per le elezioni dell’8-9 giugno: “Abbiamo deciso di partire da qua, da Montebellina, nel quartiere Moretta, per dare immediatamente un segnale. Io qui sono nato, cresciuto e ho deciso di vivere, nel mio quartiere in cui ho le radici, ad Alba la città che amo e ho sempre amato. Inoltre - ha aggiunto - questi locali oltre a ricordarmi l’infanzia, mi ricordano l’importanza della convivialità, della partecipazione e dell’ascolto. È sempre stato il nostro tratto e lo sarà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Con le persone, tra le persone, per le persone".

Spiegando la sua decisione di candidarsi come primo cittadino, Gatto ha dichiarato: "In questi 5 anni abbiamo svolto un’opposizione leale, concreta e propositiva. L’hanno notato i cittadini che per tutti questi anni mi hanno esortato a provarci non appena avessi avuto l’occasione. Io oggi raccolgo ufficialmente i loro incoraggiamenti e mi metto in gioco. Mi candido a sindaco perché è necessario un cambio di passo. Alba merita di più, Alba ha bisogno di un rinnovamento della classe dirigente. Alba ha bisogno di stare al passo con i tempi. Mi metto in gioco per le piccole cose che sono fondamentali per la vita di tutti i giorni come la pulizia e le manutenzioni, ma al tempo stesso per le grandi questioni irrisolte per cui occorre una visione complessiva".

Forte di un approccio concreto e delle energie giovanili, Alberto Gatto ha tenuto a sottolineare fin dal primo intervento pubblico i temi su cui si andrà a lavorare: “Alba deve tornare a svolgere il suo ruolo di guida del territorio. Ruolo a cui sta abdicando come dimostra la timidezza con cui il sindaco uscente ha gestito la vicenda EGEA. Poi c’è la mobilità, 5 anni fa il centrodestra fece una campagna elettorale arrogante e irruente parlando di “trafficopoli”; dopo 5 anni siamo ancora qua e nulla è stato risolto: il traffico e l’inquinamento sono peggiorati. Sono anche riusciti ad aumentare le tariffe per i mezzi pubblici disincentivando il trasporto pubblico locale, mentre è chiaro, ed è nelle nostre linee programmatiche, che per migliorare la viabilità bisogna investire in mobilità pubblica e mobilità sostenibile”. “Inoltre - ha continuato Gatto - già dalle prossime settimane lanceremo un progetto che è anche un nuovo metodo di lavoro “Costruiamo insieme l’Alba del Futuro” composto da 4 tavoli tematici aperti al pubblico e alla partecipazione. Quattro mattinate di lavoro per un nuovo modo di fare amministrazione non calando decisioni dall’alto, ma ascoltando e programmando gli interventi con i cittadini. I temi andranno a formare una vera e propria visione globale per la città: dalle politiche sociali, allo spazio urbano; dallo sviluppo economico alle nuove generazioni”.

In conclusione del suo intervento, Alberto Gatto si è soffermato sui prossimi mesi di campagna elettorale e su come guidare la sua squadra al successo: “Ai candidati e volontari l’ho già detto, mettetevi scarpe comode, perché ci aspetta una campagna elettorale intensa andando quartiere per quartiere e strada per strada. Io sono un appassionato di montagne e se mi immagino il nostro successo lo vedo come la vetta del nostro amato Monviso che splende come un guardiano sulla nostra città. Ora siamo una cordata che parte per la scalata a cui si aggiungeranno anche altri compagni di viaggio. Saremo tra le persone, tra gli albesi, con coraggio e passione, daremo tutto e verremo ricompensati. Viva Alba!”.

Un dettaglio raccolto da tutti i presenti è stata l’ampia partecipazione di pubblico giovane, il candidato sindaco ha così commentato: "Questa è una grande nota d’orgoglio e un bel segnale. Voglio portare un messaggio capace di unire le generazioni e trasmettere la mia passione per la politica e soprattutto per la città che amo. Quella stessa passione che mi ha fatto impegnare 15 anni fa appena diciannovenne e che oggi mi stimola per questa nuova fantastica sfida".