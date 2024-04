ALBA/ Il Centro Giovani HZone organizza i "Salottini universitari" per orientare gli studenti

CUNEO CRONACA - Nell’ambito delle attività dedicate all’orientamento e in continuità con il Salone dell’Orientamento Universitario tenutosi a fine gennaio, l’Ufficio Informagiovani del Comune di Alba organizza i "Salottini universitari": una giornata di incontri-scambio tra studenti universitari e ragazzi che presto si immatricoleranno per l’anno accademico 2024/2025. Gli incontri si terranno al Centro Giovani HZone, in piazzale Beausoleil 1, sabato 13 aprile dalle ore 14 alle 18.

L’iniziativa ha lo scopo di offrire ai futuri universitari l’occasione di avere risposte a dubbi, curiosità, perplessità che la vita universitaria porta con sé: sono incontri informali per confrontarsi sul mondo dell’università, dalla sua struttura e organizzazione alla gestione della vita quotidiana, una sorta di “Istruzioni per l’uso per la vita universitaria”. Saranno presenti studenti delle seguenti aree: umanistica/linguistica, ingegneristica/architettura, artistica/design, tecnico/scientifica, sanitaria/educativa, economica/giuridica.

«L’ingresso nel mondo universitario è, per molti ragazzi, la prima occasione di vero distacco dalla famiglia e, per tutti, l’immersione in un ambiente di studio completamente diverso rispetto a quello precedente. È un’esperienza nuova che all’inizio può lasciare disorientati - dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili Carlotta Boffa -. Con i salotti universitari vogliamo offrire alle nuove matricole l’opportunità di scambio con studenti universitari che, prima di loro, hanno affrontato piccole problematiche, quelle quotidiane e pratiche, legate al mondo universitario.»

La partecipazione è gratuita e libera. Per tutta la durata dei "Salottini" sarà presente uno sportello informativo su TOLC e Borse di Studio Edisu.