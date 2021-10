ALBA/ Energia, Egea: "Ognuno può fare la propria parte nel processo di riconversione"

CUNEO CRONACA - Grande partecipazione e unità di intenti sono emersi dal convegno "Insieme per la sostenibilità: idee e proposte per la transizione energetica" organizzato da Egea presso il teatro Sociale di Alba, a cui hanno preso parte oratori illustri come Mario Tozzi, Guido Saracco, Giuseppe Tipaldo e Pierpaolo Carini. Prosegue con forza e decisione il percorso di crescita sul fronte della sostenibilità dell’azienda multiservizi pubblico-privata con sede ad Alba e presente in tutt’Italia attraverso i suoi 28 servizi. Una scelta convinta e concreta che è ampiamente emersa nel contesto del Convegno moderato dal divulgatore ambientale Roberto Cavallo. L’evento ha restituito una lettura reale, concreta dell’attuale complessa situazione del Pianeta. A evidenziarlo in prima battuta, Mario Tozzi, primo ricercatore Cnr e divulgatore scientifico, da sempre impegnato sul fronte ambientale attraverso le sue testimonianze televisive, che ha descritto con competenza e lucidità una fotografia che vede il Pianeta e la presenza dell’uomo ad un bivio.

"Transizione, il vero modo per dire transizione è riconversione che esprime la nostra volontà di convertire i nostri atteggiamenti dopo che l’uomo ha cambiato profondamente il Pianeta con un comportamento non corretto: l'accumulo. Oggi siamo schiavi dei combustibili fossili. Eppure, ciascuno di noi può fare la sua parte in questo processo di riconversione, perché qualsiasi scelta su un consumo è in fondo un atto di voto. Sono sufficienti piccoli gesti per dimezzare la nostra quota pro capite: ridurre gli sprechi di cibo, coibentare casa, andare in bici, moderare i viaggi in aereo, scegliere servizi energetici green non sono che alcuni esempi”. Ha concluso il divulgatore scientifico: “Dobbiamo anticipare per intelligenza quello che altrimenti subiremmo per trauma”.

Guido Saracco, magnifico rettore del Politecnico di Torino e presidente del Comitato Scientifico Tecnico del Gruppo Egea, ha evidenziato come la situazione attuale richieda il massimo impegno e come attraverso la scienza e la tecnologia sia possibile dare risposte nella direzione auspicata. "La formazione ha un ruolo fondamentale nella transizione energetica, in questo ambito bisogna bruciare le tappe. È necessario formare persone competenti non solo a livello verticale, ma incentivare la collaborazione tra discipline e gruppi diversi. Al Politecnico di Torino promuoviamo eventi strettamente inclusivi che competono anche con i Paesi esteri e corsi di laurea interdisciplinari che prevedono la possibilità di integrare più facoltà: forniamo veri e propri ingegneri verdi, per cambiare rotta e creare valore. Un esempio di questo percorso è sicuramente il “Challenge”, progetto in collaborazione con EGEA che prevede la progettazione della sede di Alba in chiave green”.

Giuseppe Tipaldo, sociologo e professore associato dell’Università degli Studi di Torino, ha illustrato in 5 punti la comunicazione sul cambiamento climatico e sulla sfida della transizione energetica. "In primo luogo, l’informazione è la percezione di una differenza, ma la transizione ambientale oggi non è ancora sufficientemente avvertita come tale da modificare i comportamenti delle persone. Anche l’agenda setting non gioca il ruolo fondamentale che ricopre: senza una comunicazione di altissimo profilo non si va da nessuna parte, perché in fondo tutto è comunicazione e oggi si parla poco e male di cambiamento climatico. Ogni comunicazione definisce il tipo di relazione con i suoi destinatari. Comunicare è anche agire: per chi vuole dare il proprio contributo è ora di rimboccarsi le maniche, gli altri almeno non intralcino questo percorso”.

Pierpaolo Carini, responsabile della sostenibilità e presidente del Comitato di Gestione del Gruppo Egea, ha infine raccontato il percorso intrapreso da Egea, ampiamente illustrato dal bilancio di sostenibilità del gruppo. Ha inoltre dialogato con alcuni protagonisti della sostenibilità, presenti in teatro o in collegamento web, come Virginia Stagni, Business Manager al Financial Times che ha illustrato l’importanza del connubio sostenibilità e finanza e Luigi Cantone, dir. Dip. Marketing dell’Università Federico II di Napoli che ha ribadito come le aziende che attuano realmente questo percorso siano fortemente facilitate nella costruzione di un brand. A chiudere la fase di interventi Giuseppe Rossetto, presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza di Egea, voce e volto della componente pubblica presente nel gruppo, a testimonianza che sostenibilità e crescita della comunità camminano nella stessa direzione.

“I relatori che hanno preceduto il mio intervento” ha sottolineato Pierpaolo Carini, “confermano le premesse del piano industriale di Egea e la nostra scelta di essere un’azienda sostenibile nel lungo periodo, dando una risposta continua e concreta alla domanda di sostenibilità ambientale, cosa che abbiamo già cominciato a fare e che faremo sempre più. Per questo motivo abbiamo portato Egea a focalizzarsi su un unico grande obiettivo che è quello di vivere nella sostenibilità, in un ambiente armonico. Occorre valorizzare sempre più la competenza e la vicinanza, il senso più profondo della condivisione tipico delle comunità. Stiamo già lavorando in tal senso e i risultati si vedono. Egea ha un grande vantaggio: è un’azienda “giovane” di dimensioni ottimali che viene dal piccolo, ovvero da una storia fatta di crescita insieme alla comunità, sempre con questa consapevolezza di voler soddisfare la domanda di energia pulita. Abbiamo circa 30 impianti da fonti rinnovabili: fotovoltaico, idroelettrico, biogas, biometano. Forniamo luce e gas verde. Siamo protagonisti in alcune province con il teleriscaldamento, la Green Mobility e negli ultimi anni con i progetti per le Comunità Energetiche.

Pensiamo di essere un’azienda che si fonda su forti valori, un’organizzazione efficiente, meritocratica e dove le Persone (con la P maiuscola) hanno forte senso di lealtà e responsabilità. In tal senso, Egea è un elemento di connessione, condivisione con i Comuni (centinaia di nostri soci) e le comunità fatte di persone. Per noi un preciso impegno per uno sviluppo inclusivo, un viaggio da fare insieme. “Insieme per la Sostenibilità” non è pertanto solo uno slogan ma un impegno preciso. Un tema poco sentito dall’opinione pubblica fino a qualche tempo fa e che negli ultimi anni, anche a causa del Covid-19, è diventato un punto centrale della politica dell’Unione Europea. È necessario intervenire fin da subito. In questo senso, noi di Egea ci proponiamo come una guida credibile che opera a livello locale, ma finalizza con valore globale. L’invito che facciamo a tutti è quello di unirsi a noi. Aiutarci nel portare avanti questa battaglia. È iniziato un grande percorso, non sarà semplice ma insieme lo porteremo avanti con tutte le nostre energie positive”.

Il convegno che ha registrato un grande successo di pubblico, ha visto inoltre il saluto iniziale di Emanuele Bolla, assessore al Comune di Alba e Alberto Cirio, Governatore della Regione Piemonte, da sempre sensibili alle tematiche che riguardano Energia e Ambiente. Nel corso dell’evento sono stati presentati anche i principali dati che emergono dal bilancio di sostenibilità di Egea, evidenziando quanto un’azienda possa incidere sulla comunità e sullo sviluppo del territorio in cui opera, redistribuendo ricchezza non solo ai collaboratori, ma anche ai finanziatori, agli enti locali, agli azionisti e alla collettività. Il valore economico distribuito sul territorio ammonta a 121 milioni di euro, di cui 68 milioni alla distribuzione locale e 46 milioni a favore di imprese del Cuneese. Al decimo anno di redazione del Bilancio Sociale, tuttavia, il principale dato da tenere in considerazione è quello del valore aggiunto di 53.830.030 euro, con un significativo aumento rispetto all’anno precedente. È un’azienda che produce utile, che cresce e lo reinveste, anche con i suoi 364 nuovi assunti nell’ultimo biennio.