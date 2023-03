ALBA/ Due cinghiali catturati in via XXV Aprile grazie alle segnalazioni di cittadini

CUNEO CRONACA - Sulla base della segnalazione di alcuni cittadini albesi, il consigliere comunale di Alba Daniele Sobrero, anche referente all’interno del comitato di gestione Ambito Territoriale di Caccia CN4 Alba – Dogliani, ha segnalato alla Provincia di Cuneo la presenza di cinghiali in via XXV Aprile ad Alba, nella giornata di mercoledì 1° marzo. La Provincia ha mandato in città il personale della Polizia Locale Faunistico Ambientale provinciale che ha catturato due cinghiali.

Dichiara il consigliere Daniele Sobrero: «Siamo al servizio costante per la tutela dell’incolumità delle persone e per la salvaguardia dell’agricoltura e siamo sempre pronti a cogliere le segnalazioni dei cittadini e ad attivarci sul da farsi. Inoltre, con le modifiche alla legge sulla caccia 157 del 1992 a breve sarà possibile un controllo più efficace sulla fauna selvatica».