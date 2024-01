Alba, Bra, Langhe e Roero Capitale Cultura 2026: si presenta il dossier in otto tappe

CUNEO CRONACA - Alba Bra Langhe e Roero presenta la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026 al suo territorio. Al via il roadshow in otto tappe che racconterà gli 8 punti salienti del dossier "Vivere è cominciare. Langhe e Roero: un’altra storia". Per ogni tappa è stata individuata una tematica che approfondirà gli obiettivi e l’essenza stessa del progetto.



Si parte da Canale giovedì 11 gennaio alle 20.30 (Ex Chiesa di San Giovanni, Piazza Italia) con l’appuntamento “Il potenziale di Langhe e Roero nello scenario italiano”. Una prima occasione per presentare il progetto ed esporre i risultati della ricerca condotta da Prospettive Ricerca Socio-Economica S.A.S. Di Pilutti Silvia & C. insieme con il Comitato per la candidatura di Alba Bra Langhe Roero a Città Capitale della Cultura.



Cortemilia ospiterà la seconda tappa del roadshow per evidenziare come il piano strategico di un territorio non possa prescindere da due elementi fondamentali: la scuola e i giovani. A Santo Stefano Belbo, invece, la candidatura verrà raccontata dal punto di vista della comunicazione: dalla diffusione e promozione delle tematiche presentate nel dossier, alle possibilità che rappresentano.

Non solo: la candidatura costituisce anche una preziosa opportunità per dare sostanza a un progetto che attinge all’intelligenza artigianale, imprenditoriale e immateriale e le rielabora anche grazie all’intelligenza artificiale, riproponendole in chiave contemporanea. Se ne parlerà nei comuni di Cherasco, Dogliani, Neive e Bossolasco.

Tra le parole chiave del dossier c’è anche la sostenibilità: nella tappa di Barolo si parlerà di come Langhe e Roero abbiano il potenziale di diventare una destinazione culturale che rappresenti un benchmark internazionale, promuovendo il turismo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.