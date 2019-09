Al rientro dalle vacanze non trascuriamo la salute: a Cuneo nasce la "Scuola di benessere"

Troppo spesso, la ripresa dell'attività a pieno ritmo ci precipita di nuovo in un vortice di cose da fare, relegando le vacanze in un cassetto da dimenticare al più presto. Come possiamo interrompere questa spirale perversa?

Tutti i mammiferi, poiché in utero non c'è aria, alla nascita hanno appreso il meccanismo del "senza fiato" per la paura, o per la sorpresa, o per l'attesa. Allora, essendo mammiferi anche noi, nei momenti difficili concediamoci il sano "sospiro di sollievo": ne scopriremo forse le capacità tranquillizzanti e ne trarremo persino un beneficio in termini di capacità intellettiva e organizzativa.

La grande novità dell'autunno cuneese sarà una "Scuola di benessere" che porterà avanti gli insegnamenti per 5 mesi tra formazione teorica, esercitazioni pratiche ed uscite didattiche, in un percorso di 20 incontri dedicati al benessere della persona a 360 gradi.

Il progetto - che sarà presentato giovedì 12 settembre, alle 19, presso la sala polivalente del Cottolengo in corso Brunet 8 - nasce dalla collaborazione di tre realtà radicate sul territorio (e non solo!) che hanno scelto di unire competenze, risorse e visioni di cura in nome di un unico, ambizioso obiettivo: il Centro Fisio H2O, l'associazione Oasi Ostetriche e il movimento Noosoma.

Tra gli argomenti che saranno trattati: educazione emozionale (carattere, consapevolezza, responsabilità, talenti, cambiamento nell'ottica dell'equilibrio psicofisico), educazione muscolare (come si apprende a camminare e a vivere, sciogliere tensioni, applicare tecniche efficaci nella vita quotidiana), educazione alla nutrizione (un percorso tra motivazioni, scuole di pensiero, acquisti consapevoli, l'esperienza del cucinare, la salute che passa dall'intestino e tanto altro, comprese esperienze pratiche).