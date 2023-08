Al bar vineria Bric a Brac di Peveragno esposizioni di giovanissimi artisti e "street food"

CUNEO CRONACA - Il bar vineria "Bric a Brac" di Peveragno continua la sua attività estiva con un ampio "dehor" dal suggestivo sapore provenzale, situato di fronte alla loro sede tradizionale "Garden Bistrot" in "Cascina Dama". Il locale rimane chiuso il lunedì, martedì e mercoledì, mentre sabato e domenica è aperto anche durante le ore mattutine.

Durante l'estate, viene offerta l'opportunità espositiva a giovani artisti "under20" in una suggestiva saletta. Due giovani artisti cuneesi hanno già partecipato, tra cui Martina Maccario, che ha esposto i suoi disegni durante il periodo della sua "maturità". Ora è il turno di Alice Dompè (su Instagram alicedompaintigns), una diciannovenne con interessi culturali e una passione per la pittura che l'ha aiutata durante il periodo di chiusura pandemica. La sua esposizione presenta soggetti e disegni ispirati a opere rinascimentali e classici, con tocchi personali e citazioni "pre-raffaelite". L'esposizione di Alice sarà visitabile fino alla fine di agosto, e si prevede che parteciperà al nuovo ciclo di esposizioni all'interno del locale in autunno.

Prosegue anche il programma di "street food" con opzioni da asporto per le cene del sabato, i pranzi e le cene della domenica, intitolato "Troppo buoni per essere legali!". A luglio, sono state proposte prelibatezze come "Il diavolo e l'acqua santa", con fritti di pesce e "paella" molto apprezzati. Ad agosto, ci saranno "La Madda 2.0" il 5 e 6, seguito da "La patata tira" il 12 e 13, e la cucina messicana dei "Los Amigos" il 19 e 20. La stagione si concluderà con il barbecue all'americana de "I Barba Q" il 26 e 27 agosto, dopo averlo inaugurato durante la "Sagra della fragola".