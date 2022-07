Addio ad Aldo Balocco (91 anni), presidente onorario del colosso dolciario di Fossano

CUNEO CRONACA - Ci ha lasciati Aldo Balocco, 91 anni, presidente onorario della Balocco, storica azienda dolciaria da lui portata ad essere una delle realtà industriali più conosciute, moderne e solide del Paese. Nato a Fossano (Cuneo) nel 1930, rimasto orfano dopo appena una settimana di vita, viene cresciuto dalle sorelle della mamma, Lucia Cussino, nella vicina Genola. A nove anni, torna a Fossano a casa del padre, Francesco Antonio Balocco, proprio sopra la pasticceria da lui fondata nel 1927, che affaccia sulla Piazza del Castello degli Acaja. Le sue nuove mamme diventano le commesse della pasticceria. La vita dei Balocco sembra aver riacquistato una certa armonia, ma in quei primi decenni del Novecento non è consentito vivere tranquilli: con l’8 settembre del 1943 padre e figlio sono costretti a scappare a Dogliani, nelle Langhe, rifugiandosi in una cascina accanto ai poderi di Luigi Einaudi. Dopo la conclusione della guerra, Aldo si separa nuovamente dal padre, trasferendosi a Cuneo per completare gli studi superiori. Anche questa volta i Cussino lo accolgono: il fratello minore della mamma, Piero, che sarà artefice della straordinaria rinascita del cioccolato Venchi, diventa per lui il fratello che non ha mai avuto.

Nel 1949, terminati gi studi, Aldo Balocco ritorna a Fossano. Non ha ancora vent’anni, ma sin da piccolo è vissuto in mezzo ai pasticceri e ha già le idee ben chiare: l’attività dei negozi, con la pasticceria fresca è ben avviata, ma il lavoro si concentra perlopiù nei fine settimana. Come sfruttare al meglio la capacità produttiva del laboratorio? Un giorno rivela a suo padre il suo sogno: “dobbiamo insistere sulla pasticceria secca e cominciare a produrre dolci da vendere all’ingrosso”. Dal primo stabilimento, distribuito su quattro piani, intorno ad un cortile centrale da cui si accede attraverso un grande portone di legno, che ricordava quello del castello degli Acaja, con appena 30 addetti, parte la rivoluzione dei Balocco. Le latte piene di dolci, le cosiddette “tole” in piemontese, destinate ai grossisti di tutta Italia, sono l’immagine più eloquente del cambiamento che sta avvenendo. Sono gli anni del boom economico, e nella fabbrica di Via San Bernardo, l’embrione della futura Balocco, vengono installati i primi forni a carrello estraibile per panettoni.

In realtà, i garzoni di Antonio Balocco avevano sfornato migliaia di panettoni di pasticceria, che usciti dai laboratori di Piazza Castello e incartati con cura dalle commesse, raggiungevano le tavole dei fossanesi. Venivano consumati appena fatti, per cui il tema della conservazione non si poneva. Ma per poter spingere i panettoni della Balocco oltre i confini di Fossano e della provincia, occorreva superare l’ostacolo della loro conservazione. Nel 1955 Aldo Balocco decide di assumere un giovane lombardo, sfollato a Cuneo negli anni bui della guerra, che aveva lavorato a Milano alla Motta e all’Alemagna, all’epoca due colossi dell’industria dolciaria. Ermanno Crespi, originario di Abbiategrasso, introduce a Fossano la tecnologia della “lievitazione naturale”. I due immaginano e progettano un panettone del tutto nuovo: alto come quello milanese, ma glassato come quello basso piemontese. In più ricoperto di mandorle tostate e granella di zucchero. Un mix di Lombardia e Piemonte che sedurrà i palati di tutta Italia. Aldo ne azzecca subito anche il nome: nasce il Mandorlato Balocco, un panettone che diventerà ambasciatore in tutto il mondo dell’azienda di Fossano.