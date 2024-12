Addio a Giuseppe Marini, fondatore della storica boutique "Marcos" di Mondovì

CUNEO CRONACA - Lungimiranza, discrezione, imprenditorialità e stile hanno contraddistinto la sua vita. Mondovì dice addio a Giuseppe Marini, 86 anni, figura di riferimento nel panorama commerciale, fondatore della boutique "Marcos".

Nato a Mondovì nel 1938, ancora giovanissimo inizia a collaborare con i genitori nell’azienda di famiglia che si occupa di commercio di tessuti. La madre, Serafina Bruno, è stata una delle prime imprenditrici del Piemonte. Fu lei a fondare, nel 1958, la "Camef", un’azienda tessile che divenne un pilastro dell’economia locale.

Nel 1961, Giuseppe Marini fonda la sua azienda di produzione di abbigliamento maschile e, nel 1962, apre il negozio San Marco a Mondovì, che gestisce insieme alla moglie Giancarla. Sempre attento alle nuove tendenze, nel 1968 trasforma il negozio nella boutique Marcos, considerata oggi luogo di culto del prodotto di qualità e della consulenza d’immagine.

Nel 2018 aveva ricevuto il Sigillo d'oro della Camera di commercio di Cuneo, a riconoscimento della sua carriera.

Oggi la boutique Marcos, situata nella sede di oltre 1000 metri quadrati in via Sant’Agostino 6 a Mondovì, rappresenta una realtà molto importante e fa parte dell’associazione “The Best Shops”, che riunisce i retail più esclusivi d’Italia.

L’azienda è oggi una S.p.A. internazionale che dà lavoro a 30 persone tra Italia e Svizzera e, tramite l'e-commerce, spedisce capi di abbigliamento in tutto il mondo. L'azienda viene portata avanti dal figlio Paolo (che da 16 anni ne ha assunto la presidenza) insieme alla nuora Daniela, e dal nipote Assuero.

Pur coltivando le sue due grandi passioni, il golf e i viaggi, che lo hanno portato a visitare tutti i continenti, Giuseppe Marini non ha mai trascurato la sua attività ed è sempre stato un insostituibile punto di riferimento in azienda. Fino a quando la malattia glielo ha permesso, si presentava ogni giorno al lavoro con lo stesso spirito imprenditoriale che, nel tempo, gli ha permesso di far crescere la sua impresa, simbolo di stile e glamour "made in Granda".