Accordo tra Provincia di Cuneo e Fondazione Crc per la sicurezza delle scuole superiori

CUNEO CRONACA - Giovedì 18 maggio alle 15,30 nella sede della Provincia di Cuneo (Sala Giolitti) conferenza stampa per presentare l’accordo tra la Provincia stessa e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici superiori della Granda. Interverranno il presidente della Provincia Luca Robaldo, il presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo Ezio Raviola e il consigliere provinciale delegato Edilizia scolastica Davide Sannazzaro, olte ai tecnici del Settore Edilizia scolastica.

Sono 500 mila gli euro destinati ai lavori di messa in sicurezza nelle scuole, in gran parte destinate alle controsoffittature degli edifici: il contributo della Fondazione bancaria sarà di 250 mila euro, mentre la Provincia finanzia l’altra metà della cifra. L’accordo permette di fare affidamento sui fondi della Fondazione che si dimostra sensibile alle istanze del territorio e non fa mancare un apporto indispensabile.

"Ancora una volta i cuneesi si arrangiano – dichiara il presidente della Provincia Luca Robaldo – in attesa che lo Stato si ricordi che oltre ai nuovi investimenti, servono risorse per la manutenzione ordinaria delle scuole che ci sono".