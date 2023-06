Accoglienza e integrazione "Con occhi diversi": convegno ed eventi a Borgo e Demonte

Il ritrovo è previsto al Parco del Tesoriere (via Tevere, 64) a partire dalle 16,30. Dopo una breve presentazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione da parte dell’équipe del bacino valle Grana, comincerà il laboratorio ludico-creativo per famiglie e bambini dai 4 ai 12 anni sul tema dell’abitare, gestito dalla Compagnia Il Melarancio (per partecipare è necessaria la prenotazione telefonando a Marco: 371 4231098); contestualmente anche i bimbi dagli 0 ai 4 anni potranno giocare e fare attività creative con l’associazione Scuolorando, mentre per i più grandi saranno disponibili giochi da tavolo.

Alle 20,30, infine, si potrà partecipare al dibattito Parliamo di accoglienza. Una riflessione aperta a tutti su un tema fondamentale per la comunità che coinvolgerà i servizi territoriali e del SAI. Nel Parco è presente un punto di ristoro. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso la Biblioteca civica Anna Frank (via Boves, 4).

Sabato 17 giugno, invece, presso il Complesso sportivo polifunzionale di via Paschero, a Demonte, si disputeranno di tradizionali tornei di calcetto e bocce. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’ASD Valle Stura Calcio, la Bocciofila Biarese e la Pro Loco, comincerà alle ore 14.

Seguiranno la premiazione e un aperitivo: sono previsti premi in buoni acquisto di articoli sportivi per le prime tre squadre qualificate.

Per informazioni, contattare Francesco (380 7383207) o Gianluca (370 3474298). In caso di maltempo, le gare saranno rinviate a data da definirsi. Per conoscere tutti gli appuntamenti della kermesse, consultate il sito www.saicuneo.it.

Infine, la giornata terminerà con la cena sotto le stelle, alle ore 20,30, in piazza Nuto Revelli a Demonte. Un evento organizzato da Pro loco, Comune di Demonte e dall'associazione Insieme diamoci una mano – Valle Stura ODV, anche in questo caso per celebrare la Giornata mondiale del rifugiato (prenotazioni da effettuarsi presso l'Ufficio turistico, 0171 955903).