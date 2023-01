Abbondanti nevicate sulle Alpi cuneesi: attenzione sulle strade, giovedì schiarite

Nuvolosità: soleggiato in montagna, più grigio in pianura per nubi basse in parziale attenuazione nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo in serata sugli 800-900 metri, con valori più elevati sui 1300 m sulle Alpi occidentali.

Venti: moderati da nord-nordest in montagna e deboli da est in pianura con rinforzi tra Astigiano e Alessandrino.

(Testo e immagine tratti dal sito di Arpa Piemonte)