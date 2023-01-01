A Villar San Costanzo i giovani riscoprono le danze occitane con RiattivaMenti

CUNEO CRONACA - Scoprire il patrimonio culturale del territorio attraverso il ritmo, la condivisione e il movimento: con questo obiettivo nasce il nuovo laboratorio di danza occitana dedicato ai giovani, promosso nell'ambito del progetto RiattivaMenti. L'iniziativa invita i ragazzi a potenziale partecipativo a riappropriarsi delle radici locali in chiave contemporanea, trasformando la tradizione in un'occasione di aggregazione e benessere psicofisico.

Il percorso, ad accesso gratuito, si terrà a Villar San Costanzo ed è pensato come uno spazio aperto di socialità. Guidati dal docente Paolo Lombardo, coadiuvato da altri insegnanti esperti, i partecipanti impareranno i passi fondamentali delle danze tradizionali delle Valli Occitane — dai courentas ai balets — riscoprendo il valore del cerchio e della comunità. Non si tratta soltanto di una proposta artistica o coreutica, ma di un vero e proprio strumento per contrastare l'isolamento giovanile, stimolare la creatività e favorire nuove connessioni interpersonali.

Il progetto RiattivaMenti prosegue così nel suo impegno di animazione territoriale, mettendo al centro le nuove generazioni ed evidenziando come la cultura locale possa diventare un motore di rigenerazione sociale. La prima delle 5 lezioni si terrà venerdì 11 settembre dalle ore 20:30 alle ore 22:30 a Villar San Costanzo, presso “La Casa delle Idee” via IV novembre 1. La partecipazione al laboratorio è gratuita - Gradita la prenotazione. Per info: Associazione Escarton APS 346 6295202. Per info e prenotazioni: Centro Servizi_AFP Dronero – WhatsApp 388.3704339 o via mail segreteria.servizi@afpdronero.

Il Progetto RiattivaMenti: Mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla Valle Maira, è stato presentato dal comune di Celle di Macra in qualità di capofila, con la partecipazione quali partner dei Comuni di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo e da Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio APS, Associazione Chaliar ODV, Associazione Luoghi di Passaggio APS, Associazione Escarton APS, Consulta Giovanile Valle Maira e finanziato dalla Regione Piemonte, con il Fondo delle Politiche Giovanili all’interno dell’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani” ai sensi della L.R. 6/2019.

L’attività è organizzata con il supporto dell’Azienda di Formazione Professionale di Dronero e la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira e dell’Associazione Escarton APS.