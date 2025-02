A Verduno un open day per la Giornata mondiale di lotta al Papillomavirus

CUNEO CRONACA - Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale di Lotta al Papillomavirus (HPV), per ridurne l’impatto attraverso lo screening e la vaccinazione. L’infezione da Papillomavirus è causata da una famiglia di virus molto diffusi, che possono causare varie forme di tumore che colpiscono principalmente l’apparato riproduttivo femminile e maschile. Il contagio avviene principalmente attraverso il contatto stretto durante i rapporti sessuali, anche non completi, con una persona portatrice del virus.

In Italia si stima che ogni anno vi siano oltre 2.500 casi di neoplasia del collo dell’utero, che si configura come il quinto tumore per frequenza in donne sotto ai 50 anni. L’infezione da HPV può condurre allo sviluppo di altri tumori non solo dell’apparato genitale femminile e maschile ma anche del distretto testa-collo (orofaringe), con oltre 500 casi all’anno nel nostro Paese. Il virus HPV causa, inoltre, lesioni benigne ma di notevole impatto sulla qualità della vita, come i condilomi genitali.

Oggi disponiamo di un vaccino sicuro ed efficace e pertanto, per prevenire l’infezione, oltre a tenere comportamenti sessuali corretti, è di fondamentale importanza aderire alla vaccinazione.

La Regione Piemonte raccomanda e offre gratuitamente il vaccino anti HPV alle ragazze e ai ragazzi nel corso dell’undicesimo anno di vita. L’offerta della vaccinazione è iniziata con le ragazze nate a partire dal 1993 e i ragazzi nati a partire dal 2006. La somministrazione è gratuita anche per tutti coloro che non hanno aderito alla vaccinazione al momento dell’invito da parte dell’Asl.

Il vaccino è raccomandato alle donne di tutte le età, con indicazione al trattamento chirurgico per lesioni pre-tumorali, perché migliora gli esiti di follow-up e riduce il rischio di recidive e di esiti avversi degli interventi chirurgici ripetuti. La somministrazione del vaccino è consigliata, indipendentemente dall’età della donna trattata, a ridosso del trattamento: può essere somministrata prima o entro i successivi tre anni dall’intervento chirurgico; anche ad altre categorie individuate dalla nota regionale 00007901 del 09/04/2019 (uomini che praticano sesso con uomini e soggetti con infezione HIV).

In occasione della Giornata Mondiale contro il Papillomavirus, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’ASL CN2 promuove la Campagna di Vaccinazione contro l’HPV, organizzando un open day vaccinale ad accesso libero e gratuito mercoledì 5 marzo dalle 9 alle 12 e dalle 13,30 alle 15,30 presso l'ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno (3° piano, ambulatorio 4).

L’accesso sarà consentito unicamente alle categorie sopraindicate, che non hanno mai fatto la vaccinazione. Le donne di cui al punto 2 dovranno presentare apposita richiesta del ginecologo mentre i soggetti di cui al punto 3 dovranno presentare la richiesta dei curanti/specialisti con l’indicazione “vaccinazione gratuita” seguita dal numero di protocollo della nota regionale 00007901 del 09/04/2019.