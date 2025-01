A Verduno il benvenuto agli studenti di Infermieristica nel loro primo giorno di tirocinio

CUNEO CRONACA - Si è svolta a Verduno, presso l’Auditorium della Fondazione Ospedale Alba-Bra, la cerimonia di benvenuto in struttura per gli studenti del 1° anno del Corso di Laurea in Infermieristica, in occasione del loro primo giorno di tirocinio clinico presso l’ospedale Michele e Pietro Ferrero e le altre realtà aziendali e private del Territorio.

Il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale con sede nell’Asl Cn2 ha una durata di 3 anni e ospita in totale circa 100 studenti. Le attività didattiche sono articolate in 180 CFU complessivi, di cui almeno 60 da acquisire in attività volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. Il percorso formativo ha visto finora gli studenti del primo anno iniziare la propria preparazione in aula presso la nuova sede del Corso di Laurea, nel Cortile della Maddalena, ad Alba; da oggi potranno mettersi in gioco “sul campo” e aggiungere al percorso di apprendimento teorico il necessario approfondimento clinico. Alla cerimonia erano presenti anche tutti gli studenti del 2° anno, che hanno iniziato il proprio tirocinio nel mese di dicembre e che si affiancheranno ai colleghi più giovani per esser loro da guida e supporto. A dare il benvenuto ai tirocinanti, gli interventi della dottoressa Paola Malvasio, Direttore Generale ASL CN2, del dottor Luca Burroni, Direttore Sanitario Asl Cn2, della dottoressa Sabrina Contini, Direttore delle Professioni Sanitarie, e del dottor Giancarlo Mercurio, Coordinatore della Didattica del Corso di Laurea. Con gli studenti erano presenti anche i tutor clinici delle sedi che ospiteranno i tirocinanti per questa nuova fase della loro formazione.