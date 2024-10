A Venasca torna la mostra-mercato della castagna e dei prodotti della Valle Varaita

CUNEO CRONACA - Da venerdì 18 ottobre a lunedì 21 ottobre a Venasca si svolge la 33esima edizione della Mostra Mercato della Castagna di Venasca, tradizionale appuntamento autunnale dedicato al frutto più prezioso della stagione, che in paese ha un mercato attivo da secoli, e ai prodotti di piccoli produttori e artigiani della valle Varaita e delle Terre del Monviso. La manifestazione, organizzata dal Comune di Venasca in collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, torna con un ricco programma di eventi per celebrare la castagna e il territorio. Il programma dettagliato è pubblicato sul sito del Comune, www.comune.venasca.cn.it.

«La Mostra della Castagna è sempre più una vetrina della vivacità culturale ed economica della valle Varaita, di cui rappresenta uno dei principali appuntamenti annuali – dichiara il sindaco di Venasca Silvano Dovetta –. Ci sono però anche momenti più legati alla nostra comunità locale venaschese, come la doverosa attribuzione di alcuni riconoscimenti a nostri concittadini che si sono distinti in vari ambiti e l’inaugurazione ufficiale della nuova Biblioteca, un risultato al quale teniamo molto. Anche quest’anno abbiamo voluto proporre eventi per tutti, dalle attività per bambini all’intrattenimento musicale a, senza dimenticare gli approfondimenti tecnici sulla filiera del castagno che ormai sono un momento ricorrente in questo nostro evento. Ogni anno lavoriamo a lungo all’organizzazione di questi giorni e ringrazio le associazioni, i volontari locali e la Fondazione Bertoni che anche quest’anno ci affianca in veste di organizzatore per l’impegno profuso, che si affianca a quello dell’amministrazione e dei dipendenti comunali».

Si inizia in musica venerdì 18 ottobre dalle ore 19: la Birreria Special, in piazza Martiri, organizza “Stuzzica e Canta” e un DJ set con DJ Mux a seguire. Contemporaneamente, il Crystal Café di piazza Vineis ospita una serata karaoke con il Karaoke Style’s Group. Nella mattina di sabato 19 ottobre l’Azienda Agricola Giurset organizza in località Rafana alle ore 10 un’attività educativa per bambini, ma aperta a tutti, a cura di Bambini di Zucchero e intitolata “Aperimpara - il ciclo della mela”: i bambini vengono accompagnati tra i filari a raccogliere le mele e poi vengono preparate le frittelle da gustare tutti insieme (costo attività bambini e spuntino € 5; prenotazione consigliata via Whatsapp al numero 379.2299964); dalle ore 11 torna, dopo il successo dello scorso anno in cui era stato proposto per la prima volta e ancora in collaborazione con la Birreria Special, “L’Aperitivo tra i filari”. L’intrattenimento dei partecipanti è con l’animazione dei Piumastars e la musica di Dj Faber.

Nel pomeriggio, il programma prevede appuntamenti di carattere più locale: dalle ore 14 si tiene presso gli impianti sportivi una gara di bocce a petanque; alle ore 16 si prosegue con l’inaugurazione della nuova Biblioteca comunale di via Casavecchia, recentemente trasferita in locali ristrutturati anche grazie ad un cofinanziamento della Regione Piemonte; durante l’inaugurazione vengono premiati gli studenti di Venasca che hanno conseguito i voti migliori durante gli esami dello scorso anno scolastico.

Alle ore 14.30 nel Salone Comunale è invece in programma un evento di più ampio respiro transfrontaliero dedicato alla castagna: come è ormai tradizione da alcuni anni, Venasca dedica il pomeriggio del sabato ad un convegno nel quale diversi attori impegnati nella castanicoltura si incontrano e si confrontano sul futuro di questo comparto, provando a individuare prospettive di sviluppo contemporanee. Il convegno di questa edizione prende le mosse dal progetto Interreg ALCOTRA ValOd’OC, Valorizzazione e Organizzazione degli Operatori della Castanicoltura, di cui è capofila l’Unione Montana Valle Stura e che intende rilanciare la castanicoltura da frutto, avviando un’azione di qualificazione del prodotto e di organizzazione del processo con la finalità di recuperare la cultura del castagno come attività economica. Il progetto si propone inoltre di sviluppare intorno ad essa una nuova filiera produttiva e di mercato, in grado di produrre reddito e occupazione e che consenta di rispondere alla crisi produttiva del settore che sta portando a una riduzione del ruolo di tutela ambientale e paesaggistica che i castagneti svolgono sul territorio alpino. Sono attesi gli interventi del presidente dell’Unione Montana Valle Stura, Loris Emanuel, e dei rappresentanti dell’Association Foncière Agricole de la Châtaigneraie des vallées de la Tinée et de la Vésubie e di Impresa Verde Cuneo, tra i partner del progetto.

In conclusione di questo importante momento di confronto, alle ore 17.30, si tiene l’inaugurazione ufficiale della Mostra Mercato, con la consegna della Castagna d’oro al pittore venaschese Fausto Nazer, artista tra i più interessanti del panorama piemontese contemporaneo e di cui sarà visitabile nella Confraternita la mostra personale “Piogge emozionali” per l’intera durata della manifestazione, e l’attribuzione di due attestati di riconoscimento per meriti sportivi nella pallanuoto ai fratelli Andrea e Paolo Barra. A seguire, distribuzione di caldarroste preparate dai volontari venaschesi. La serata si conclude con la tradizionale cena del bollito alla piemontese presso gli impianti sportivi (prenotazione obbligatoria entro mercoledì 16: Marco 346.7416574; Davide 348.9187939); a seguire musica e karaoke con Dj Mux.

Domenica 20 ottobre, cuore della festa, è dedicata al mercato dei produttori e degli artigiani del territorio, con espositori in via Casavecchia e nelle piazze Vineis, Caduti e Martiri a partire dalle ore 9. La giornata è arricchita da numerosi eventi collaterali: alle ore 10 parte l’ultimo appuntamento annuale della rassegna Sui sentieri d’òc, le camminate animate da attività musicali, culturali e naturalistiche per famiglie con bambini nella fascia di età dai 3 ai 12 anni. La partecipazione è gratuita (prenotazione obbligatoria QUI entro le ore 18 di sabato 19 ottobre); la camminata si svolge sull’Anello di Pluf: il sentiero è lungo circa 5 chilometri e il dislivello positivo è di 150 metri. Le attività guidate terminano alle ore 12 presso la Casetta di Pluf, a circa metà percorso; il rientro in paese è da effettuare in autonomia seguendo le indicazioni sul sentiero. Al pomeriggio si svolgono le visite guidate a La Fabbrica dei Suoni alle ore 15, 15.30, 16.30 e 17, con ingresso a pagamento e su prenotazione obbligatoria sul sito www.lafabbricadeisuoni.it.

Per tutta la giornata, sono numerose le animazioni di giocoleria e altre attività e attrazioni per bambini: la cooperativa Giocolegno di Brossasco propone intrattenimenti vari per i bambini in piazza Caduti, così come la Croce Rossa italiana - Comitato di Melle si dedica a truccabimbi, face painting e a preparare palloncini di tante forme e colori in piazza Martiri, dove si tiene anche un’esposizione di Vespa Piaggio d’epoca grazie al Vespa Club Busca e in collaborazione con i Vespa Club delle località limitrofe. Una parte di piazza Martiri viene trasformata in maneggio, con la fattoria Il Cavallo Goloso che propone attività laboratoriali. Per tutta la giornata, l’intrattenimento con la musica occitana è affidato ai balli con il gruppo Barbarià, e al duo voce e fisarmonica Ciat Pitois, che ripropone le canzoni che un tempo si cantavano nei campi e nelle osterie delle valli. Castagne e frittelle di mele vengono preparate dai volontari venaschesi.

Lunedì 21 ottobre alle ore 17 torna infine l’appuntamento serale con il mercato dei produttori di castagne: Venasca si conferma una delle principali piazze italiane per la contrattazione e la vendita delle più pregiate varietà di castagna e il suo mercato, che si tiene nei mesi da settembre a novembre tutti i lunedì e giovedì sera, rappresenta un importante momento in cui si mescolano attività economica, tradizione identitaria e curiosità turistica.