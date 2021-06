A Tesi di Bra e Tcn Vehicles Division di Alba il premio Bper "Resilienza e Innovazione"

CUNEO CRONACA - E’ stato consegnato presso la sede di due imprese cuneesi il premio "Resilienza e Innovazione", istituito da Bper Banca con l’obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali della piccola e media impresa italiana capaci di distinguersi, in questo periodo impattato dal Covid-19, grazie a un profondo spirito di innovazione e sviluppo:

Sono Tesi S.p.A., società leader operante nel settore della supply chain e della logistica, fondata a Bra dall’imprenditore Giuseppe Pacotto e TCN Vehicles Division Srl di Alba, realtà solida e dinamica che vanta un’esperienza pluriennale nel campo delle lavorazioni meccaniche e degli assemblaggi per l’automotive.

La regione Piemonte, che rappresenta uno dei territori su cui BPER Banca oggi punta maggiormente, si conferma ricca di storie e figure imprenditoriali di successo che ne compongono un tessuto industriale di grande valore. Storicamente e anche culturalmente il rapporto con i territori, le famiglie e le imprese è al centro dell’attività di BPER Banca.

Ciò accade anche in Piemonte, una regione in cui l’istituto crede fortemente e dove intende sviluppare ulteriormente questo ruolo al servizio delle comunità. Proprio in quest’ottica, all’inizio del 2021 BPER Banca ha inaugurato un Centro dedicato al Private Banking con sede a Bra, in provincia di Cuneo.

A consegnare i riconoscimenti è stato Giuseppe Aimi, direttore regionale Piemonte e Liguria di BPER Banca, che per l’occasione ha affermato: “La consegna fisica di questi premi vuole essere un’ulteriore dimostrazione della vicinanza e dell’attenzione che BPER ha nei confronti delle Pmi del territorio. Proseguiamo nell’importante lavoro di costruzione di un ecosistema che possa contribuire a metterle nelle condizioni di rimanere competitive nei loro mercati, restituendo occupazione e ricchezza alle zone in cui operano”.

Le due Pmi cuneesi hanno ricevuto il premio BPER "Resilienza e Innovazione" in modalità virtuale, in occasione della tappa locale dell’evento “L’Economia d’Italia – La forza delle imprese”: il roadshow realizzato da BPER Banca in partnership con Corriere della Sera.