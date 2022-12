A spasso con gli alpaca alla scoperta delle bellezze di Marmora e della Val Maira

ANTONELLA GONELLA - Si chiamano Anita, Artù, Faline, Bruna, Baloo. E si rivelano compagni di viaggio davvero speciali: socievoli e curiosi, gli alpaca dell’azienda agricola MairALPaca di Canosio, in Valle Maira (provincia di Cuneo) sono i protagonisti di un’iniziativa di turismo slow, all’insegna del relax e della scoperta delle bellezze paesaggistiche che li portano in giro per sentieri e borghi alpini. Domenica 11 dicembre saranno a Marmora e, grazie alla collaborazione con la Pro loco, attenderanno nuovi amici desiderosi di incontrarli e conoscere la montagna della Valle Maira per un’escursione unica.

La passeggiata (che potrà essere annullata in caso di maltempo) si svolgerà in compagnia della guida escursionistica Marco Sarale e dell’allevatore Filippo Reinero, disponibile ad esaudire qualunque curiosità sulla specie. Si potranno fare domande sulle modalità di allevamento. Oltre che sul carattere e sulle peculiarità degli alpaca di Canosio, reduci dai numerosi riconoscimenti ottenuti in ottobre in occasione della fiera annuale di Cremona, organizzata dalla Società Nazionale Alpaca e Lama.

La partenza è prevista da Borgata Vernetti alle 10.30 del mattino, per un itinerario della durata di circa un’ora e mezza, all’insegna della valorizzazione di cultura e storia del territorio. Destinazione finale: la cappella di San Sebastiano e Fabiano che custodisce un ciclo pittorico di metà Quattrocento di rara bellezza. Lungo l’itinerario sarà possibile osservare gli antichi mulini e la Torre Medievale. La compagnia degli alpaca contribuirà a rendere il percorso indimenticabile, specie per i più piccoli. All’arrivo i partecipanti saranno accolti dalla suggestione dell’Antico Borgo allestito a festa in occasione dei mercatini di Natale con artigianato artistico e prodotti tipici, musica, dolci e bevande calde offerti dalla Pro loco.

Cappella di San Sebastiano e Fabiano



Commissionata dalla comunità di Marmora nel 1450, la cappella originaria è stata sottoposta a successive modifiche strutturali e ampliamenti che ne restituiscono l’aspetto attuale. A sorprendere il visitatore sono, però, gli interni: il ciclo pittorico, restaurato nel 1985, è attribuito a Giovanni Baleison di Demonte, pittore molto attivo in Piemonte, Liguria e Francia. Suoi sono gli affreschi di Notre Dame des Fontaines a Briga Marittima e della cappella del vescovado ad Albenga, oltre al ciclo della cappella di San Sebastiano a Celle Macra. Tra gli affreschi che raffigurano scene della vita di San Sebastiano, storie dell’infanzia di Cristo ed episodi dei Vangeli, risultano di particolare interesse, considerato anche il periodo dell’anno, la Natività e l’adorazione dei Magi raffigurate sulla volta, e l’unicità, grazie al taglio inedito di carattere familiare, caro all’iconografia provenzale.

Azienda MairALPaca



Per quanti vorranno portarsi a casa un ricordo speciale dei nuovi amici, l’azienda MairALPaca produce ogni anno filati di alta qualità: una selezione sarà in vendita presso lo stand allestito nel mercatino del borgo. Realizzate con procedimento artigianale e lavorate dai filatoi di Biella, le lane tornano a casa, in Val Maira, sotto forma di morbidi gomitoli dai caldi colori autunnali, pronti per essere lavorati. Con una particolarità: ciascun filato porta il nome dell’alpaca da cui è stato prodotto. Dalle lane sono poi realizzate trapunte e sacchi nanna per i più piccoli. Una produzione, è il caso di dirlo, davvero a km zero. Per prenotazioni e informazioni sull’escursione (specie in caso di maltempo): Filippo Reinero 349 6800643, reinero.filippo@gmail.com; Marco Serale 339 5611722, marco.sarale@yahoo.it.

