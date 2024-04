Nel cortile dell'università a Savigliano la "Fiera delle opportunità" per far incontrare domanda e offerta

CUNEO CRONACA - Domanda e offerta, nel mondo del lavoro, tornano ad incontrarsi. Il Comune di Savigliano, attraverso l’Informagiovani e con la partnership della Cooperativa Orso, organizza per giovedì 11 aprile la “Fiera delle opportunità” 2024.

Dalle ore 10 alle ore 16.30 – presso il Polo Universitario saviglianese di Via Garibaldi – giovani, giovani adulti e più in generale tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro potranno trovare stand riguardanti corsi di laurea, formazione post-diploma ed aziende.

Nel dettaglio, gli stand verranno allestiti all’interno del cortile dell’Università suddivisi in quattro aree: “servizi utili”, “corsi di laurea”, “formazione” e “lavoro”. «Si tratta di un'importante occasione – spiegano dall'Informagiovani – per scoprire quali opportunità offra il territorio saviglianese in merito principalmente a formazione, lavoro e tempo libero. Tutto in un luogo unico».

La Fiera delle Opportunità è realizzata nell'ambito dell’iniziativa regionale “Qualificazione dei servizi di informazione orientativa degli Informagiovani del Piemonte”, finanziata da Regione Piemonte e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile universale.