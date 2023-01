A Savigliano il Museo Ferroviario si visita a bordo di un trenino in scala

ANTONELLA GONELLA - Il Museo Ferroviario Piemontese si trasforma in stazione con tanto di corse a bordo di un vero treno, seppure in miniatura, e viaggi della fantasia per i più piccoli sulle carrozze d’epoca che custodisce in esposizione. A Savigliano, in provincia di Cuneo, l’affascinante storia dei collegamenti su rotaia nel fine settimana si declina a misura di famiglia.

Sabato 28 gennaio, a partire dalle ore 15, torna per i bambini la possibilità di viaggiare su un modellino in scala 1:8 trainato da una locomotiva a vapore SNCF 141R che trasporterà i visitatori più giovani lungo il circuito esterno appositamente studiato, come l’intera visita guidata. L’iniziativa è promossa con la collaborazione dell’associazione “Voci di mamme” e prevede, alle 16.30, un nuovo appuntamento con i laboratori creativi. Il treno della fantasia porta ogni volta in una destinazione diversa: sabato 28 gennaio farà tappa in Austria, per conoscere usi e costumi locali. E naturalmente racconterà gli artisti e opere da cui prendere ispirazione. L’attività è consigliata per bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Il costo di ingresso previsto è pari a 5 euro per adulti e bambini.

L’appuntamento risponde pienamente alla vocazione del Museo che nasce “attivo”, ovvero con una serie di locomotive e carrozze ancora in grado di correre sui binari. La collezione, avviata all’atto della fondazione nel 1978, comprende oltre sessanta mezzi, tra cui diversi pezzi unici. Alcun esemplari sono mantenuti in efficienza, per altri è previsto o in corso il restauro. I mezzi per cui il recupero funzionale non è possibile o previsto entrano a far parte dell’esposizione statica sul piazzale della sede di Savigliano. Per l’evento di sabato 28 gennaio è richiesta la prenotazione ai numeri 3487832848 o 3407638585, oppure scrivendo a vocidimamme@gmail.com.