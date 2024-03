A Savigliano domenica c'è la Fiera di primavera: oltre 250 bancarelle nel centro storico

CUNEO CRONACA - Mancano pochi giorni al ritorno della Fiera di primavera, il grande mercato ambulante organizzato dal Comune di Savigliano in collaborazione con la Fondazione Ente Manifestazioni ed Ascom Savigliano. L'edizione 2024 è in programma per domenica 17 marzo: fin dal mattino il centro storico e le piazze di Savigliano si animeranno con oltre 250 bancarelle commerciali, di tutte le categorie merceologiche. Quest'anno – a differenza delle passate edizioni – la Fiera di Primavera non si svolgerà in concomitanza con il Mag: la Fiera nazionale della Meccanizzazione Agricola, diventata biennale, tornerà nel 2025.

Anche la viabilità cittadina cambierà per la Fiera. Domenica, dalle 5 alle 21, saranno chiuse al transito: P.zza del Popolo (area rialzata ed aree perimetrali), Via Palestro (eccetto residenti con ingresso da Piazza Cavour), Via Alfieri, P.zza Santarosa lato nord, P.zza Cesare Battisti, Via Cernaia (eccetto residenti), Via Saluzzo (tratto compreso fra l’intersezione con Via Trento/Via Savio e Piazza del Popolo), Via Mabellini (eccetto residenti), Via Pylos (eccetto residenti), Via Muratori (eccetto residenti), C.so Roma, Via Danna, Via S. Pietro (eccetto residenti), Piazza Molineri, Via Garibaldi (tratto compreso tra Piazza Molineri e Via Misericordia), Via Tapparelli e Via Ferreri (eccetto residenti con ingresso da Via Garibaldi), Via Frutteri di Costigliole (eccetto residenti), Via Torino (dall’intersezione con P.zza del Popolo sino all’intersezione con Via Biga-Via Ghione).

Dalle 2 alle fino 22 saranno invece istituiti divieti di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade: P.zza del Popolo (area rialzata e aree perimetrali), Via Saluzzo (tratto compreso tra l’intersezione con Via Trento/Via Savio e P.zza del Popolo, Piazzetta Monviso, Via Alfieri, P.zza Santarosa (lati nord e sud), C.so Roma, Via Danna, Piazza Molineri, Vicolo Nazari, Via Torino (tratto compreso da Piazza del Popolo e l’intersezione con Via Biga-Via Ghione), Corso Caduti per la Libertà (tratto compreso tra Via Ayres e C.so Roma), Via Palestro (tratto compreso tra Via Cambiani e Piazza Cavour), Via San Pietro (tratto compreso tra il civico n. 3 e Piazza Molineri). Nelle strade a senso unico di circolazione che verranno chiuse per la manifestazione, sarà consentito il doppio senso di marcia per i soli residenti ed aventi diritto, per l’ingresso e l'uscita dalle proprietà private.