A Saluzzo il Triathlon dei boscaioli per la 75esima Mostra della Meccanica Agricola

CUNEO CRONACA - La silvicoltura si conferma anche quest’anno, insieme alla frutticoltura e alla zootecnica, uno dei tre grandi pilastri della 75ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, in provincia di Cuneo, in programma presso il Foro Boario (via Don Giacomo Soleri 16) da sabato 3 a lunedì 5 settembre, a dimostrazione di come intorno alla filiera del legno ci sia un rinnovato interesse anche in chiave ambientale e sostenibile. Al legno saluzzese sarà riservato uno spazio dell’area espositiva Polo Legno Monviso, all’interno del quale domenica 4 settembre gli “Amici Boscaioli d’Italia” organizzano una gara del “Triathlon del Boscaiolo”, mentre lunedì 5 settembre alle ore 10 avrà luogo il convegno “Quali filiere forestali nelle Valli del Monviso”, evento valido ai fini formativi per Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Nell’area espositiva Polo Legno Monviso troveranno spazio per tutta la durata della fiera alcune qualificate aziende piemontesi che esporranno macchine e attrezzature per la prima lavorazione del legname, dalla produzione di legna da ardere alla gestione sostenibile dei boschi. Nel pomeriggio di sabato 3 i boscaioli che parteciperanno alla gara si potranno esercitare nell’abbattimento, sramatura e taglio con accetta del tronco di un albero, le tre adrenaliniche discipline che compongono la gara di “Triathlon del Boscaiolo” in programma domenica 4. Le prove simulano quello che può essere l’abituale lavoro del boscaiolo, che nel triathlon viene valorizzato in una gara competitiva a tempo che si svolge in condizioni di massima sicurezza.

Lunedì 5 settembre alle ore 10, invece, il legno saluzzese sarà al centro dei lavori del convegno “Quali filiere forestali nelle Valli del Monviso”. Il programma della tavola rotonda prevede due gruppi di interventi. Nel primo, dal titolo “Pianificazione forestale nelle Valli del Monviso: quanto e quale legno?”, i due dottori forestali Giacomo Bergese e Stefano Rapallino presenteranno i risultati della pianificazione forestale delle Valli Po e Varaita, svelando i dati ottenuti dai lavori di rilievo fatti sia sulla proprietà pubblica che su quella privata al fine di capire quali tipologie di legno e di essenze sono presenti sul territorio. Nella seconda parte, i due dottori forestali Marco Bonavia e Lucio Vaira dialogheranno sul tema “Cooperazione forestale: le opportunità derivanti dalla nuova normativa”, approfondendo gli adempimenti e le regole per la buona gestione degli interventi forestali e illustrando le opportunità per la cooperazione forestale dalle prossime programmazioni.

La Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo con il patrocinio della Città di Saluzzo, della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, in collaborazione con Terres Monviso e Polo del Legno del Monviso. Per maggiori informazioni telefonare allo 0175/43527 o scrivere a info@fondazionebertoni.it.