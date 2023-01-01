A Rossana un laboratorio per scoprire le erbe officinali della Valle Varaita

CUNEO CRONACA - Sabato 4 luglio il giardino della Casa del Borgo di Rossana (via Mazzini 23) ospita un pomeriggio dedicato alla conoscenza delle erbe officinali alpine, tra tradizione, cultura locale e creatività. L’iniziativa, inserita nel calendario di eventi estivi dell’Unione Montana Valle Varaita, è rivolta ad adulti, famiglie e ragazze e ragazzi di almeno 8 anni ed è un’esperienza che unisce botanica, storia e attività manuale. L’iniziativa ha una durata complessiva di circa due ore e mezza e tutti i materiali necessari sono forniti dagli organizzatori. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione entro giovedì 2 luglio QUI.

Guidati dalle operatrici del laboratorio erboristico artigianale Euphytos, che ha sede proprio a Rossana in una borgata della frazione Lemma, i partecipanti vengono accompagnati alla scoperta, o riscoperta, di tre piante officinali diffuse sul territorio della valle e utilizzate da secoli per le loro proprietà benefiche e curative. Le erbe saranno raccontate attraverso i loro nomi nelle diverse lingue del territorio – italiano, piemontese e occitano – e attraverso le storie che le accompagnano da quasi duemila anni, a partire dagli scritti di Dioscoride, botanico e farmacologo del I secolo dopo Cristo che è considerato uno dei padri della fitoterapia occidentale. L’attività comprende anche un momento collettivo dedicato alla costruzione di un piccolo dizionario vivente delle denominazioni locali delle piante: con il contributo dei partecipanti, verranno raccolti e condivisi termini, ricordi e conoscenze legate al patrimonio linguistico e culturale della valle, mettendo in dialogo generazioni diverse e saperi tramandati nel tempo.

La seconda parte del pomeriggio è invece dedicata a un laboratorio creativo: ogni partecipante realizza una propria stampa botanica utilizzando carta trattata con curcuma, imprimendo la sagoma di una pianta grazie a una tecnica fotografica di origine ottocentesca che sfrutta l’azione della luce per trasferire sul foglio l’immagine. Un procedimento semplice ma sorprendente, che permette di osservare direttamente la trasformazione dell’immagine e di ottenere un elaborato unico e irripetibile. Al termine dell’attività ciascun partecipante potrà portare con sé la propria stampa botanica e una cartolina contenente il Cantico delle Piante, un testo originale realizzato appositamente da Euphytos per il laboratorio e ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, di cui ricorrono nel 2026 gli ottocento anni dalla stesura.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente Euphytos al numero 329.1480685. L’attività fa parte del calendario estivo di iniziative promosso dall’Unione Montana Valle Varaita. Gli eventi, raccolti sotto al titolo complessivo di Emozioni & avventura in Valle Varaita, sono occasioni per conoscere il territorio valorizzando storia e tradizioni locali, patrimonio ambientale e nuovi percorsi di visita. Da giugno a ottobre sono previsti più di trenta appuntamenti pensati per adulti, bambini e famiglie, con proposte suddivise in cinque aree tematiche che coniugano natura, cultura, movimento e scoperta del territorio e delle sue peculiarità.