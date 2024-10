A Rocca de' Baldi torna la tradizionale Festa dei Bergè: castello aperto, escursioni e rapaci

La giornata sarà arricchita da alcune proposte che permetteranno di vivere esperienze davvero speciali. Gli amanti della natura potranno seguire un’escursione ad anello con accompagnatori naturalistici locali che dalle vie del borgo medioevale di Rocca de Baldi condurranno ad esplorare la Riserva Naturale di Crava Morozzo, uno dei più importanti ambienti umidi del Piemonte meridionale inserita tra le Aree Protette delle Alpi Marittime.

All'interno del parco del castello si avrà la possibilità di vivere un emozionante momento in compagnia di un falco, un gufo reale, una civetta e tanti altri rapaci, permettendo a grandi e piccini di avvicinarsi in modo sicuro e originale al mondo dei rapaci, gli affascinanti padroni dell’aria.

Ma non finisce qui: i bambini troveranno un'area dedicata, la possibilità di prendere confidenza con piccoli animali e di divertirsi con un mini corso di ceramica; gli amanti della musica popolare potranno ascoltare i Gat Ross. Infine i Volontari dell'Arte apriranno al pubblico la sorprendente chiesa di S. Marco. I più golosi potranno prenotare il percorso gastronomico con i piatti della tradizione presso la Locanda del Castello ad un prezzo convenzionato.

Le prenotazioni si possono effettuare online QUI oppure tramite Conitours, disponibile da lunedì a sabato al numero 0171 696206, o via email all'indirizzo info@cuneoalps.it. La domenica, le prenotazioni possono essere fatte contattando il Museo di Rocca de' Baldi tramite SMS o WhatsApp al numero 351 9568945.

Le attività previste includono:

Escursione naturalistica accompagnata , con partenze alle ore 09:30 e 14:30. Il costo è di €10,00 per adulti, e ridotto a €5,00 per residenti e ragazzi fino a 17 anni.

Attività didattica con i rapaci , alle ore 10:00 e 15:00. Il biglietto intero costa €15,00, mentre per ragazzi dai 7 ai 17 anni il prezzo ridotto è di €12,50. Bambini sotto i 7 anni, residenti, possessori di Abbonamento Musei, disabili e accompagnatori possono accedere con un biglietto ridotto di €10,00.

Visite guidate al Castello Museo di Rocca de' Baldi, alle ore 14:45, 16:00 e 17:15. Il biglietto intero costa €5,00, mentre il ridotto è di €2,50. L'ingresso è gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte, residenti, bambini fino a 6 anni, disabili e accompagnatori.

Inoltre, la Parrocchiale di San Marco Evangelista sarà aperta dalle ore 15:00 alle 18:00.