A Racconigi torna la Fiera di Santa Lucia dedicata ai piatti tipici della stagione invernale

CUNEO CRONACA - Giovedì 14 dicembre il Real Cappone e la trippa saranno protagonisti a Racconigi per la Fiera di Santa Lucia. Dalle 7 in piazza Carlo Alberto e corso Principi di Piemonte ci sarà la tradizionale fiera con banchi natalizi e l’esposizione di macchine agricole.

L’ala mercatale di via Costa ospiterà invece l’esposizione dei capponi, con premiazione dei capi più belli e, grazie a Confartigianato Cuneo, il mercatino delle eccellenze artigiane. Infine in via Augusto Levis e via Angelo Spada ci saranno le bancarelle dei produttori locali presenti grazie all’associazione Racconigincentro e Gian Eventi.

"Torna anche quest'anno a Racconigi la Fiera di Santa Lucia, dedicata al Real Cappone e alla trippa, eccellenze gastronomiche del territorio tipiche della stagione fredda. La manifestazione - commenta l’assessora al commercio e manifestazioni Annalisa Allasia - vedrà come sempre la collaborazione e il coinvolgimento di tante realtà locali, tra cui gli allevatori del consorzio, i produttori locali e i ristoratori racconigesi, che proporranno menù speciali a base di trippa, cappone e altri prodotti del territorio”.