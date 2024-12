A Natale la grande fotografia di Robert Doisneau a Caraglio ed Elliott Erwitt a Saluzzo

CUNEO CRONACA - Anche quest’anno regalare un’esperienza di visita unica ed emozionante all’insegna della grande fotografia d’autore è possibile grazie all’iniziativa di Fondazione Artea “Open Christmas Gift” che consente di acquistare i biglietti open delle mostre “Robert Doisneau. Trame di vita” al Filatoio di Caraglio e “Elliott Erwitt. L’ideale fuggevole” alla Castiglia di Saluzzo a tariffa speciale. Fino al 24 dicembre, infatti, con un minimo di due acquisti, il costo a biglietto per ogni mostra sarà di 9 euro, anziché 13 euro. I biglietti open sono disponibili esclusivamente su www.ticket.it e sono utilizzabili in qualsiasi giorno, in orario di apertura delle mostre, fino al 23 febbraio 2025. Per tutte le informazioni consultare il sito www.fondazioneartea.org.

In vista delle festività natalizie, inoltre, entrambe le mostre osserveranno un periodo di apertura straordinaria dal 26 dicembre al 6 gennaio, dalle 10 alle 19 fatta eccezione per le seguenti chiusure al pubblico: il 25 dicembre e il 1° gennaio per “Robert Doisneau. Trame di vita” al Filatoio di Caraglio; il 25, 30, 31 dicembre e il 1° gennaio per “Elliott Erwitt. L’ideale fuggevole” alla Castiglia di Saluzzo.

La mostra “Robert Doisneau. Trame di vita” celebra l’opera del grande fotografo francese, pioniere della fotografia umanista e del fotogiornalismo. Oltre 100 le immagini selezionate provenienti dall’Atelier Robert Doisneau, che raccontano mezzo secolo di storia e immortalano la vita quotidiana, dalla Parigi del Dopoguerra alle banlieue, dai giochi dei bambini ai bistrot e alla realtà delle fabbriche. Una sezione speciale presenta per la prima volta scatti del 1945 che documentano la manifattura di Aubusson e il lavoro artigianale nella produzione di arazzi rendendo unico e inedito il percorso espositivo. Tra i capolavori in mostra, spicca l’iconico Le baiser de l’Hôtel de Ville (1950), simbolo di poesia e romanticismo urbano.

L’esposizione, curata da Gabriel e Chantal Bauret, con il supporto di Francine Derouidille e Annette Doisneau, è promossa e realizzata da Fondazione Artea e Regione Piemonte in collaborazione con l’Atelier Robert Doisneau, il Comune di Caraglio e Alliance Française di Cuneo, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT e il patrocinio della Provincia di Cuneo.

“Elliott Erwitt. L’ideale fuggevole” rende invece omaggio al celebre fotografo con un centinaio di scatti tra immagini iconiche e altre raramente esposte, in bianco e nero e a colori. È la prima esposizione originale in Italia dopo la sua scomparsa, avvenuta nel novembre 2023. Curata da Biba Giacchetti, nel percorso è possibile trovare ritratti celebri di figure come Marilyn Monroe, Che Guevara e Marlene Dietrich, storiche immagini di eventi come il funerale di JFK e il match Alì-Frazier, oltre a fotografie intime e romantiche come il California Kiss. Una sezione speciale è interamente dedicata ai cani, allegoria della condizione umana.

Ad organizzare la mostra sono stati il Comune di Saluzzo e la Fondazione Artea, in collaborazione Fondazione Amleto Bertoni, Terres Monviso, Orion57, e grazie al contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT, ATL del Cuneese, oltre al patrocinio della Provincia di Cuneo.