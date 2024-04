A Morozzo si presenta il progetto Alcotra "Se.Te." di ricarica artificiale delle falde di irrigazione

CUNEO CRONACA - "Acqua ed energia in agricoltura. Uno sguardo al futuro" è il titolo della serata in programma giovedì 11 aprile alle ore 20,30 a Morozzo nella sala L’incontro di via Aldo Viglione (edificio delle scuole medie). L’evento è organizzato dal Comune di Morozzo in collaborazione con la biblioteca "Bramardo" nell’ambito della rassegna “Giovedì inComune. Acqua, Agricoltura e Donne”.

Il programma prevede, tra i vari temi, la presentazione del progetto "Se.Te. Siccità e Territorio", intervento Alcotra di cui la Provincia di Cuneo è partner. Sarà presente il presidente Luca Robaldo. Interverranno anche l’ingegnere Marino Gandolfo dell’Ufficio Acque della Provincia e i docenti Alessandro Casasso e Bartolomeo Vigna del Politecnico di Torino. A Morozzo è stato infatti localizzato uno dei siti sperimentali di “Se.Te.” per la progettazione di ricariche artificiali di falda a favore del comparto agricolo. Si tratta di processi capaci di ristabilire gli equilibri delle falde mediante l’infiltrazione controllata nei periodi di surplus idrico.

Il progetto “Se.Te.” è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) nell’ambito del programma di cooperazione Italia-Francia Alcotra. Oltre alla Provincia di Cuneo, partecipano al partenariato la Provincia di Imperia (capofila), la Regione autonoma Valle d’Aosta, Anci Liguria e gli enti francesi Groupement d’Intérêt Public-Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables, Èa èco-entreprises, Communauté d’Agglomération de la Riviera Française.

(Foto tratta dal sito della Provincia di Cuneo)