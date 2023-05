A Mondovì Takaturna rivoluziona la moda con il taglio cinetico "gender fluid" e sostenibile

CUNEO CRONACA - Si chiama Bay of Angels la collezione outerwear firmata Takaturna, brand made in Mondovì che ha recuperato la tradizione del taglio cinetico per proporre un nuovo modo di vivere la moda. Mentre infatti le tecniche sartoriali tradizionali si basano su modelli statici, il taglio cinetico punta sull’analisi dei movimenti biomeccanici naturali del corpo e permette di lavorare i tessuti con precisione millimetrica. Inoltre richiede minor tempo di cucitura e stiratura, rendendo il processo altamente efficiente e sostenibile. Il risultato è una collezione genderfluid composta da capispalla, pantaloni, jumpsuit, camicie, canotte e t-shirt realizzate ognuna con un unico pezzo di stoffa che avvolge il corpo garantendo un fit ergonomico, pratico, di alta sartorialità e adatto allo lo stile di vita contemporaneo che agli abiti chiede dinamicità e capacità di adattarsi al movimento, senza però rinunciare al look.

Fortemente convinto che il presente e il futuro della moda sia sostenibile, Takaturna si ispira alla natura a partire dal nome della nuova collezione. Bay of Angels rende omaggio all’arancione dei tramonti, al blu dell'Oceano Indiano, ai colori accesi dei pesci e dei coralli e ai toni neutri della sabbia di Mambrui, insediamento che si trova sulla costa del Kenya. Metaforicamente, per il brand, questo è un angolo di mondo in cui la vegetazione è ricca e potente e gli uomini e le donne vivono in armonia con le piante e con gli animali.

Dal lino e dal cotone leggero alle fibre sintetiche, dalle passamanerie agli accessori più originali, i tessuti sono eco-friendly e 100% made in Italy per garantire sia la tracciabilità della filiera sia elevati standard di qualità e di ecosostenibilità. Takaturna infatti si rivolge solo a fornitori selezionati per l’impiego di best practice e per l’attenzione all’ambiente e ai collaboratori. Per una moda top di gamma che dura nel tempo e che ama l’ambiente. La filosofia del marchio si riflette anche nella produzione e nella distribuzione, infatti ogni capospalla è realizzato made to order in modo da non avere sprechi e, sempre in ottica green, il brand vende solo online garantendo una filiera corta dall’azienda al cliente. Perché per Takaturna sostenibilità non è solo l'utilizzo di tessuti e materiali che provengono da fonti ecologiche. È uno stile di vita.

Dinamico e allo stesso tempo stylish il marchio piace sia alla Gen Z sia agli over 30, ai professionisti, agli sportivi e a chi vive la vita con energia ed entusiasmo. Creativa e pensata per una moda inclusiva, etica ed essenziale, la collezione coniuga l’alta sartorialità, che è intrinseca nel dna dell’azienda, con le lavorazioni tipiche dell'abbigliamento sportivo per regalare a ciascun capo sia un twist originale e grintoso sia il massimo livello di comfort.

Takaturna nasce dall’expertise della Famiglia Comino che da 60 anni e 3 generazioni condivide la passione per la moda e per lo stile e che si distingue per la produzione a mano di capispalla e abiti haute de gamme realizzati per le più importanti Maison di moda italiane e internazionali. L’azienda, che sorge a Mondovì, in quelle Langhe elette a patrimonio Unesco, da sempre attribuisce grande valore alla sostenibilità e agisce in modo etico, inclusivo e trasparente sia a livello di relazioni, gestione aziendale e scelta dei fornitori sia nella selezione dei materiali 100% made in Italy, eco-friendly e rigenerati, sia nella filiera produttiva che controlla direttamente. Francesca Comino, Creative Director, sottolinea che: “Takaturna è il nostro modo di sentire la moda. Chi indossa i nostri capi percepisce la dinamicità, l’energia e la forza della natura alla quale ci ispiriamo nelle forme e nei materiali, creati per lo più in esclusiva per noi. Takaturna è uno stato dell’essere che veste l’anima prima del corpo e fa sentire ciascuno a proprio agio, unico e speciale. Takaturna è un investimento duraturo perché un nostro abito non si getta via, magari lo si regala, ma è e rimane un valore. Questa è la nostra idea di sostenibilità: un prodotto da indossare onesto, accessibile, che guarda alla moda ma non al fast fashion. Un prodotto il più possibile eco-friendly in ogni fase del suo sviluppo”.