A Mondovì la primavera sale a Piazza: prima la Pasquetta, poi sboccia "Monfleur"

CUNEO CRONACA - Mondovì si prepara a vivere un intenso avvio di primavera all’insegna della convivialità, della valorizzazione del territorio e della bellezza del centro storico. L’associazione “La Funicolare” inaugura il calendario degli eventi con due appuntamenti che animeranno Piazza Maggiore nel mese di aprile: la tradizionale "Pasquetta in piazza Maggiore", in programma lunedì 6 aprile, e la novità "Monfleur Mondovì – Vintage Garden Fair", prevista per sabato 18 e domenica 19 aprile.

L’associazione “La Funicolare” torna alla ribalta con la prima manifestazione primaverile: lunedì 6 aprile sarà protagonista la tradizionale “Pasquetta in Piazza Maggiore” a Mondovì Piazza, una consueta e consolidata iniziativa che, dopo il successo delle passate edizioni, si ripropone come anteprima degli eventi primaverili firmati dal sodalizio monregalese.

A partire dalle ore 12.30, l’associazione sarà protagonista nel rione alto della città, con una serie di eventi collaudati nel tempo ed in pieno rispetto della tradizione del territorio, rinnovata grazie al contributo della Città di Mondovì e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, uniti alle importanti collaborazioni con i membri dell’Associazione “Amici di Piazza” e all’impegno degli instancabili volontari.

«Con la Pasquetta in Piazza Maggiore – dichiara il presidente de “La Funicolare” – si apre il calendario primaverile ed estivo degli eventi firmati dalla nostra associazione. Ci tengo a rimarcare il grande impegno che i nostri soci profondono nella realizzazione di iniziative in grado di valorizzare le bellezze del nostro territorio, in primis il centro commerciale naturale di Mondovì».

Il menu del pranzo di Pasquetta, disponibile a partire dalle ore 12.30, proporrà salamino, formaggio, frittata, salsiccia e carne alla piastra, patatine fritte, dolce, acqua e vino. La proposta è di 18 euro. Per info e prenotazioni: tel. 0174/1843103; e-mail info@lafunicolaremondovi.it.

Non solo grande enogastronomia del territorio ma anche numerosi eventi collaterali: dalle ore 14 sino alle ore 17. Il programma prevede musica live con “La cappella dei 111”, con Riki Mercenati e Nonno Uccio, accompagnata dal truccabimbi a cura di Art-ica.

Il tutto impreziosito dall’apertura straordinaria dei monumenti della città: Museo Civico della Stampa, Museo della Ceramica di Mondovì, Torre del Belvedere, Chiesa della Missione e Polo Espositivo Ex Chiesa di Santo Stefano.

Il calendario primaverile sarà inoltre arricchito da una importante novità: sabato 18 e domenica 19 aprile Piazza Maggiore ospiterà la prima edizione di “Monfleur Mondovì – Vintage Garden Fair”, mostra-mercato dedicata al giardinaggio di qualità, al brocante, agli arredi da giardino e al mondo del wedding.

Nata da un’idea condivisa e sviluppata dal comitato “Monfleur”, formato da cittadini residenti, la manifestazione rappresenta un esempio concreto di partecipazione attiva e collaborazione tra realtà locali, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico attraverso un evento di qualità e forte identità.

Per due giorni, il cuore del rione “Piazza” si trasformerà in un suggestivo giardino a cielo aperto, dove percorsi di giardinaggio, cultura, storia e creatività si intrecceranno in un’atmosfera raffinata e senza tempo.

Protagonisti saranno vivaisti selezionati e realtà specializzate, affiancati da espositori e proposte legate al mondo del verde, dell’arredo e della decorazione floreale. La manifestazione si caratterizzerà per una forte identità estetica e culturale, con un’offerta che spazia dalle piante rare e di qualità alle creazioni floreali, fino ad allestimenti dedicati al wedding e agli eventi.

Accanto alla parte espositiva, il programma sarà arricchito da workshop tematici, laboratori di illustrazione, mostre e incontri, realizzati grazie alla collaborazione con numerose realtà culturali e associative del territorio, in un dialogo continuo tra sapere, creatività e lifestyle.