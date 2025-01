A Limone un weekend all'insegna dello sport con il "Bike Event" e il "Go Eleven Gala"

CUNEO CRONACA - Limone Piemonte si prepara ad accogliere un doppio appuntamento sportivo che richiamerà nella Perla delle Alpi Marittime atleti e appassionati delle due ruote.

Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio va in scena lo spettacolo della SuperBike con il Gala di presentazione della stagione 2025 del team Pata Go-Eleven.

Il team, reduce da un’entusiasmante stagione 2024 in lotta al vertice della classifica su vari tracciati, venerdì 17 gennaio alle 20 presenterà la stagione 2025 a Limone Piemonte alla presenza del pilota Andrea Iannone. Per l’occasione, sarà possibile ammirare le nuove livree della Ducati Panigale V4-R.

Sabato 18 e domenica 19 gennaio sono programmate diverse attività nella fun zone attiva in piazza del Municipio. Durante le due giornate, dalle 10 alle 18, ci sarà l’esposizione delle moto Ducati SBK Team Pata Go-Eleven e delle moto della gamma corse Ducati. Sabato 18 dalle 18 alle 22 è in programma lo spettacolo apres-ski by Dionisy, mentre domenica 19 gennaio dalle 11 la piazza accoglierà attività di intrattenimento per famiglie e bambini con truccabimbi, street band e animazione.

Sabato 18 gennaio sulle piste del Maneggio si terrà la seconda edizione del “Limone Bike Event”, raduno ciclistico sulla neve organizzato in collaborazione con il Team Biscimmia ASD.

La manifestazione è dedicata agli appassionati di mountain bike in tutte le sue declinazioni (e-bike, fat bike), che potranno divertirsi sperimentando discese ed acrobazie su pista innevata battuta e illuminata, con una sfida finale a premi costituita da uno slalom doppio a eliminazione diretta.

Alle 17.30 avranno inizio le prove libere della pista, per poi proseguire con la gara vera e propria che terminerà con la premiazione. Servizio ristoro, aperitivi, cena e servizi igienici saranno disponibili presso la baita “La Gegia”, convenzionata per l’evento. Sono obbligatori casco, guanti, protezioni, abbigliamento pesante, luce frontale e posteriore per la bici. La bici utilizzata per l’evento (muscolare o elettrica) non può essere dotata di equipaggiamenti supplementari come chiodi, fascettature o altro. In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato alla settimana successiva. Per info su WhatsApp: 3466072205 (Michel).

Inoltre, sempre sabato 18 gennaio è in programma un’escursione con guida escursionistica al passo Ceresole (1620 metri), in frazione San Bernardo, un ampio pianoro erboso che divide la valle Colla dalla valle Vermenagna. Un percorso di 10 chilometri e 750 metri di dislivello, che si snoda tra castagneti ben curati nella prima parte e fitti boschi di faggio e piccole radure nella parte più alta.

Partenza alle 9.30 da Vernante, in Piazza della Stazione; rientro nel primo pomeriggio, intorno alle 15. L'itinerario, classificato come Escursionistico, è adatto ad adulti e ragazzi con una buona abitudine all'attività fisica e alla camminata in montagna. I partecipanti dovranno presentarsi muniti della seguente attrezzatura: scarponcini impermeabili con una buona suola, giacca antivento, bastoncini da trekking, berretto, guanti, borraccia d’acqua, thermos di thè o altra bevanda calda, pranzo al sacco, eventuali ramponcini. È consigliabile vestirsi a strati. Possibilità di portare con sé cani, purché al guinzaglio. L’iniziativa ha un costo di 15 euro a persona, con riduzioni per famiglie e ragazzi. In caso di brutto tempo l'escursione potrebbe essere rinviata o annullata. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.