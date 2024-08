A Limone si rievoca l'Abaiya: musica e folklore con la tradizionale festa in costume

CUNEO CRONACA - Anche quest'anno, nell’ultima domenica di agosto, a Limone Piemonte si terrà la Festa dell’Abaiya, manifestazione in costume che rievoca la cacciata dei Saraceni dalla Valle Vermenagna tra canti popolari e folklore. Dopo la Santa Messa delle 11 nella Chiesa Parrocchiale, ci sarà la processione del gruppo folkloristico limonese con la partecipazione della banda musicale di Robilante. Nel pomeriggio, il centro storico ospiterà la cerimonia dell’investitura degli Abbà, quelli che un tempo erano i signorotti del luogo.

In serata, alle 21 al Teatro Alla Confraternita, è in programma la presentazione del libro di Walter Pistarini “Fabrizio De André: ho paura di fare il poeta”, con la presenza dell'autore e interventi musicali di Christian Gullone. Uomo schivo, scrittore colto, affabulatore, filosofo, cantautore, trovatore: quale tratto di De André scopriamo nella sua poetica? Per svelare l'uomo oltre il personaggio pubblico, Walter Pistarini, con Claudio Sassi, ha raccolto quarant'anni di interviste e lunghe conversazioni nelle quali De André scioglie i nodi della sua personalità, i temi che gli sono cari, gli amori e gli affetti, i dubbi e le paure. Ingresso libero.

Di seguito i prossimi eventi in programma a Limone Piemonte.

Lunedì 19 agosto, a Limonetto, battesimo della sella con attività di avvicinamento e giochi con i pony. In serata, la proloco della frazione propone alle 20 una cena a tema cartoni animati con serata musicale. Info: prolocolimonetto@gmail.com.

Martedì 20 agosto, il Piazzale Giovanni Boccaccio accoglie dalle 8 alle 19.30 il Mercatino di Forte dei Marmi. Un'occasione da non perdere per gli amanti dello shopping, che potranno acquistare capi di abbigliamento, scarpe e accessori prodotti dall'eccellenza artigiana toscana in una vera e propria boutique a cielo aperto. Sempre martedì 20 agosto, alle 21, il Teatro Alla Confraternita ospita un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Libri da gustare”, dedicata all’editoria enogastronomica e promossa dall’associazione culturale “Ristoranti della Tavolozza”. Durante la serata, il maestro Ennio Cominetti, organista, compositore, direttore di coro e d'orchestra, presenterà il suo libro “Per Bacco, che musica!", edito da EurArte: un'opera che esplora il legame tra la musica e il vino, offrendo un viaggio sensoriale tra note e sapori, arricchito dalle schede enologiche di Clara Zani. A seguire, Maria Luisa Alberico, giornalista esperta in ambito enogastronomico e sommelier, racconterà il suo ultimo lavoro “Il vino è donna: da baccante a sommelier”, Edizioni Pedrini. L’autrice si interroga sul significato profondo che in questi ultimi decenni vede affermarsi un significativo ritorno della donna verso attività che coinvolgono la natura e che si ricollegano al vino, alla scoperta della sua storia, simbologia e cultura, in compagnia di una divinità privilegiata, Dioniso, dio del vino e “dio delle donne”. Al termine della serata, sarà offerta al pubblico una degustazione dei vini dell'azienda vitivinicola Cantina Alice Bel Colle (AL). Ingresso libero.

Mercoledì 21 agosto, è in programma un’escursione per famiglie e bambini dai 4 anni in su ai Tetti Cabila Adreit, in frazione Ceresole, con la guida naturalistica Monica Dalmasso. Una passeggiata nel bosco per scoprire il mondo delle api dell’apicultrice Margherita, che mostrerà ai ragazzi le sue arnie raccontando come questi preziosi insetti producono il miele. Ritrovo alle 14 nei pressi dell’agriturismo L’Agrifoglio, in frazione Ceresole, e rientro nello stesso luogo intorno alle 17. Info e prenotazioni: 349.4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it. Alle 18, la Chiesa parrocchiale di San Pietro ospiterà un concerto spirituale a cura dell'organista Ennio Cominetti, che proporrà musiche di Girolamo Frescobaldi, François Couperin, Vincenzo Petrali, P. Davide da Bergamo, Léon Boëllmann, Umberto Giordano, Filippo Capocci, Marco Enrico Bossi e Percy E. Fletcher. In serata, a Limonetto, cinema sotto le stelle con la proiezione del film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” diretto da Lorenzo Mattotti. Ingresso libero.

Giovedì 22 agosto, alle 16, la Biblioteca-Museo dello Sci organizza una lettura animata a tema “campagna” con laboratorio creativo per i bambini dai 3 ai 6 anni. Ingresso libero previa prenotazione online sul sito Eventbrite o tramite email all'indirizzo bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it. A Limonetto, alle 16, caccia al tesoro per i bambini nel centro storico della frazione. A seguire, dalle 19.30, cena conviviale a tema bollito e concerto di musica occitana con i Sonadors e Daniela Mandrile. Info: prolocolimonetto@gmail.com.

Venerdì 23 agosto, alle 17.30, al Limone Palace si terrà la conferenza di Barbara Ronchi della Rocca dal titolo “A tavola con i Savoia: tra pranzi di stato e piatti di tutti i giorni”. L'esperta di galateo e bon ton porterà il pubblico a scoprire come ci si comportava e cosa si mangiava in una delle corti più antiche e importanti d'Europa. Seguirà un aperitivo reale. Ingresso libero. In serata, alle 21, Piazza del Municipio si animerà sulle note occitane dei Lou Pitakass, che intratterranno il pubblico con un repertorio di musiche tradizionali e brani originali, unendo i suoni occitani ai generi più moderni come il rock. Sempre alle 21, a Limonetto, presso l'anfiteatro, serata Dr Why, gioco quiz a squadre aperto a tutti.

Sabato 24 agosto, è in programma un'escursione con la guida Monica Dalmasso alla Rocca dell'Abisso (2.755 metri). Un itinerario di livello E (Escursionistico) che si snoda su sentiero erboso e poi pietraia, privo di difficoltà tecniche, ma è necessaria una buona abitudine all’attività fisica e alle camminate in montagna. Il percorso prevede 880 metri di dislivello e circa tre ore e mezza di risalita alla scoperta della montagna più rappresentativa di Limone e dell'alta Valle Vermenagna. Ritrovo alle ore 8.30 al parcheggio di Quota 1400, dove si compatteranno le auto per salire più in quota; rientro previsto per le 16.30. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento consono alla stagione e al meteo: scarponcini comodi, giacca antivento, occhiali e crema solare, borraccia e pranzo al sacco. È possibile prendere parte all'escursione anche con i cani, ma è consigliabile avere con sé il guinzaglio. L'escursione ha un costo di 15 euro (previste riduzioni per ragazzi e famiglie). Info e prenotazioni: 349.4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Sempre sabato 24 agosto, alle 21, al Teatro Alla Confraternita, si terrà la presentazione del libro di Claudio Porchia “Sanremo Story: gli anni in bianco e nero del Festival della canzone”, con Barbara Ronchi della Rocca e interventi musicali di Christian Gullone. Una carrellata dei primi 25 anni del Festival della canzone italiana, ospitati dal casinò di Sanremo dal 1951 al 1976, che rappresenta l’occasione per ricordare un evento che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro Paese. Ingresso libero.

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 – www.limonepiemonte.it). Per info su orari di apertura e costi degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it).