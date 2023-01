A fuoco capannone del caseificio delle bufale di Cuneo a Caraglio: nessuno coinvolto

CUNEO CRONACA - Dalle 7 di questa mattina (martedì 10 gennaio) le squadre dei vigili del fuoco della Granda sono impegnate a Caraglio per l'incendio di una porzione del capannone del caseificio Moris, sulla Strada Provinciale Caraglio Busca, noto per la produzione delle bufale di Cuneo. (QUI il video)

Molti i mezzi mobilitati per il rogo che avrebbe interessato l'area dello spaccio per la vendita. Come riferito dai vigili del fuoco, sul posto con 6 mezzi, volontari di Busca e personale di Cuneo (3 autobotti, 2 aps, autoscale), non vi sarebbero né persone né animali coinvolti.

La struttura, 20 metri x 40 circa, con pannelli fotovoltaici sul tetto, è costruita interamente in legno. Nubi nere sono visibili a distanza.