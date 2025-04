A Dronero arriva il teatro per non vedenti: LidOdissea all'Iris tra mito e realtà contemporanea

CUNEO CRONACA - Sabato 5 aprile, alle 21, andrà in scena al Cinema Teatro Iris di Dronero lo spettacolo ‘LidOdissea’ della Compagnia Berardi Casolari, testo e regia di Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari. Uno spettacolo che ha avuto il sostegno del MIC – Direzione Generale Spettacolo attraverso il Bando Accessibilità.

LidOdissea è la storia di una famiglia che va in vacanza in uno stabilimento balneare dentro il quale, tra flashback e flashforward, rivivrà le avventure del viaggio mitologico dell’Odissea, trasformandolo in un viaggio interiore alla scoperta dei limiti, delle difficoltà e dei paradossi della società contemporanea. Si parte dal vissuto personale degli artisti arrivando a un confronto e incontro con il poema omerico. L’Odissea così si è progressivamente trasformata in un sottotesto, dando vita a uno spettacolo in cui lontane eco mitologiche si armonizzano ai racconti del presente.

Questo spettacolo prosegue e approfondisce la riflessione sulla società contemporanea già attuata dalla compagnia nelle opere precedenti. Il lavoro risponde al desiderio di indagare il senso di inquietudine che, come uno spettro, aleggia sull’uomo contemporaneo immerso nella società che lo circonda, e sull’inadeguatezza che il confronto con essa produce in lui.

LidOdissea però è anche qualcosa in più, perché si tratta di uno spettacolo accessibile a più livelli. La compagnia da anni realizza spettacoli e progetti che perseguono l'accessibilità sia da parte di chi va in scena sia da parte del pubblico che assiste. Il 5 aprile sul palco del Cinema Teatro Iris di Dronero ci saranno in scena anche i due attori non vedenti Gianfranco Berardi e Silvia Zaru. Per l'occasione è prevista l'audiodescrizione dal vivo dello spettacolo per chiunque volesse usufruirne, basterà che le persone interessate portino con sé il proprio telefono cellulare con la batteria carica e le proprie cuffiette. Lo spettacolo rientra in un progetto ministeriale di promozione dell'accessibilità allo spettacolo dal vivo.

TRASMUTAZIONI è la stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei tre teatri civici di Caraglio, di Busca e di Dronero. Santibriganti Teatro continua il suo percorso inclusivo e ramificato con un cartellone di una ventina di spettacoli scrupolosamente selezionati per i tre teatri civici, di Caraglio, Busca e di Dronero, a partire dal 9 novembre 2024 fino a fine maggio 2025. Titoli tout public e per le famiglie, non di pura evasione, ma di impegno, per l’ambiente, i diritti, le donne, gli immigrati, i diversamente abili, la memoria. Si tratta di teatro però, non di comizi, non di lezioni, dove il bello e l’utile passano anche attraverso il divertimento e la risata.

Biglietti online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it.

