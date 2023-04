A Dogliani il primo festival delle panchine giganti con l'ideatore Chris Bangle

CUNEO CRONACA - Una vera e propria festa sarà il cuore del Primo festival delle panchine giganti, le celebri Big Bench ideate da Chris Bangle, in programma il 28 e 29 aprile a Dogliani (Cuneo) organizzato dalla Fondazione no profit Big Bench Community Project Ets. Tanti gli eventi in programma, che vedranno il culmine venerdì 28, alle ore 19.30, con una festa aperta a tutti gli appassionati, coordinata dal Comune di Dogliani. Dalle ore 19.30 in Piazza Belvedere – Dogliani Castello intrattenimento musicale con la partecipazione della scuola di musica La Scala del Re, con la possibilità di cenare (menu euro 15 a cura del Centro d’Incontro Roberto Einaudi – prenotazione obbligatoria turismo@comune.dogliani.cn.it - tel. 0173.70210 – la cena si svolgerà al coperto in caso di maltempo).

Nel pomeriggio del 28, inoltre, presso la Sala Multilanghe di Dogliani (Piazza Gorizia 9) si terrà il primo convegno organizzato dalla Fondazione Big Bench Community Project Ets riservato ai promotori delle 286 panchine giganti già installate e delle numerose in fase di realizzazione: un’occasione importante per fare il punto della situazione, per ribadire la finalità del progetto e per creare una rete di collaborazione tra i vari promotori italiani e stranieri che hanno creduto nella Fondazione. Relatore principale, Chris Bangle, ideatore del progetto e delle Big Bench, che accoglierà i promotori in arrivo da Italia ed Europa (Piemonte, Veneto, Puglia, Sicilia, Spagna, Germania, Scozia) per presentare le case history delle loro panchine.

Ospite della giornata Emilio Casalini, scrittore e giornalista (presentatore del programma Generazione Bellezza di RAI3, che ha recentemente dedicato una puntata proprio alle Big Bench), che modererà la discussione su turismo, arte e territorio insieme a Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Azienda Turistica Locale di Cuneo e i tour operator che hanno aderito al progetto BBCP ON TOUR. Saranno presenti le autorità locali, i rappresentanti del Ministero del Turismo. Durante il convegno verrà anche presentato il progetto BBCP Art Challenge, una nuova sfida per gli artisti che vorranno ispirarsi alle panchine, con la partecipazione di Aleksa Bracic, artista e membro della giuria BBCP Art Challenge.

Nella giornata di sabato 29, infine, sono state programmate attività turistiche alla scoperta del territorio, tra cui alcuni voli in mongolfiera a caccia di Big Bench (per info Giro in mongolfiera – cell. 333.8438665) e tour e-bike e trekking (per contatti InLanga Tours – cell. 334.7793333). La Fondazione Big Bench, in occasione delle varie attività in programma, ha anche lanciato una campagna di sostegno - QUI - , finalizzata a sostenere la Fondazione stessa, attraverso la quale si può ottenere una ricompensa da collezionare: bottiglie di vino Dogliani numerate (serie limitata) e poster dell’evento.

«Nei soli 12 anni dalla sua nascita – dichiara Chris Bangle –, il Big Bench Community Project è cresciuto al punto da essere riconosciuto non solo come promotore della cultura locale in Italia e in altri 8 paesi, ma come una cultura in sé e per sé: quella delle Panchine Giganti e dei “Panchinisti” (i fan delle Panchine). Ogni cultura è una magica combinazione di “come” e, più importante, di “perché” le persone fanno ciò che fanno e finalmente il BBCP ha deciso di dare appuntamento ai membri di questa “comunità” per riflettere su questi due aspetti. La rete, lo scambio delle lezioni apprese e la condivisione di aneddoti interessanti possono avvenire realmente solo di persona, per cui siamo molto felici ed orgogliosi che la città di Dogliani ospiti il primo convegno internazionale del BBCP. Grazie davvero di cuore a tutti gli sponsor che hanno ci hanno permesso di realizzare questo evento».

L’evento è realizzato anche grazie al contributo di Fondazione CRC, BAM - Banca di Credito Cooperativo Alpi Marittime, Miroglio Group, Sait Abrasivi, Chris Bangle Associates srl e Confartigianato Imprese Cuneo. Si ringraziano anche il Cinema Multilanghe di Dogliani, il Comune di Dogliani, Giro in Mongolfiera, Insite Tours, agriturismo La Rocca di Carrù, la casa del Maestro di Dogliani, La Cantina del Dolcetto di Dogliani, Osteria Battaglino, azienda Gat Dus di Farigliano, la birreria Baladin, l’associazione La Scala del Re.