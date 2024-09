A Cuneo una grande stagione di teatro: il cartellone del Toselli, di Egri Danza e del Melarancio

CUNEO CRONACA - Si è svolta nella suggestiva cornice dell’ex Chiesa di Santa Chiara, la presentazione ufficiale della stagione teatrale 2024/25, programmata come di consueto grazie alla proficua collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Un calendario che si presenta ricco di emozioni e riflessioni, portando sul palcoscenico grandi nomi della scena teatrale italiana e proponendo una varietà di spettacoli che spaziano dai classici della drammaturgia ai testi contemporanei più stimolanti.

La stagione prende il via il 17 ottobre con lo spettacolo Natale in casa Cupiello, un omaggio all’immortale capolavoro di Eduardo De Filippo in occasione dei 90 anni dall’opera, che offre una rilettura originale e profondamente evocativa di un classico della tradizione teatrale italiana. Questo appuntamento, insieme agli spettacoli del 4 marzo (Salveremo il mondo prima dell'alba) e del 15 marzo (Arlecchino?), rientra nel progetto “Teatro No Limits” che, a partire dallo scorso anno, si impegna per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile portando l’audiodescrizione in teatro e rendendo tangibili – innanzitutto al pubblico non vedente e ipovedente - i particolari silenziosi della messa in scena: costumi, luci, scenografie, movimenti degli attori.

“Teatro no limits” è promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT - Università di Bologna Campus di Forlì e con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte ETS.

Novità della nuova stagione la rassegna Emozioni di mezza stagione, 5 spettacoli extra cartellone legati al nostro territorio in scena al teatro Toselli e al Museo Casa Galimberti.

«Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con il Comune di Cuneo per la stagione 24-25 del Teatro Toselli. Piemonte dal Vivo svolge un ruolo strategico nel dialogo con i territori, progettando e costruendo insieme l'offerta culturale per valorizzare le peculiarità di ciascun centro. La qualità delle produzioni e la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, in programma nella prossima stagione, sottolineano il nostro impegno nel promuovere il teatro come spazio privilegiato per l'espressione artistica e l'inclusione culturale» dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

«È un gigante del teatro a collegare la stagione conclusa nella primavera 2024 con il nuovo cartellone del teatro Toselli: Eduardo De Filippo - dichiara Cristina Clerico, assessora alla Cultura del Comune di Cuneo -. Si collocano nel solco del senso del teatro tracciato dall’opera eduardiana i temi che calcheranno il palco: l’esistenza e i suoi nodi, le speranze e le paure, la Storia e le storie. Sono spettacoli scelti per offrire possibili nuovi sguardi sul presente incerto che ci circonda ma ancor più per aprire l’orizzonte a una riflessione sul futuro di ciascuno di noi. L’invito che muoviamo è a rivolgere uno sguardo curioso al cartellone, ricordando le parole di Eduardo: “Teatro significa vivere sul serio quello che gli altri nella vita recitano male”».

A partire dal 2 ottobre sarà possibile acquistare gli abbonamenti, dal 4 ottobre i singoli biglietti. Confermato anche quest’anno l’abbonamento dedicato agli under 29 in vendita a partire dal 3 ottobre.

La Fondazione Egri per la Danza ha annunciato in questo contesto il progetto "Interscambi Coreografici Cuneo 2024/2025", una stagione ricca di eventi che si articolerà in 7 spettacoli presso il Teatro Toselli in stretta collaborazione con la Città Cuneo. La programmazione coinvolgerà importanti compagnie del panorama regionale e nazionale, tra cui Balletto Teatro di Torino (Piemonte), Interno5 (Campania) + ResExtensa (Puglia), Compagnia Twain (Lazio), Tecnologia Filosofica (Piemonte), La Contrada (Friuli Venzia Giulia), Megakles Ballet (Sicilia), Eko Dance Company(Piemonte) oltre alla consueta presenza di EgriBiancoDanza (Piemonte).

In anticipazione della stagione, è previsto un evento outdoor in collaborazione con il Multicolor Festival, che trasformerà il centro storico di Cuneo in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo alla comunità un'esperienza artistica coinvolgente e innovativa.

Parallelamente agli spettacoli, si svolgeranno 7 incontri dal titolo "Incontri con la Fondazione Egri" presso il Rondò dei Talenti. Questi appuntamenti, che nel tempo sono diventati un punto di riferimento per il pubblico locale, offrono un'importante occasione di dialogo e confronto tra artisti e spettatori, stimolando una partecipazione attiva e un dialogo aperto sulla danza contemporanea.

Il progetto "Interscambi Coreografici Cuneo 2024/2025" riflette l'impegno costante della Fondazione Egri per la Danza nel rispondere alle esigenze del territorio, con un'attenzione particolare alle ricadute socio-culturali delle proprie attività. La stagione includerà anche eventi pensati per bambini e famiglie, con laboratori e spettacoli dedicati, che mirano a coinvolgere le nuove generazioni e a promuovere la cultura della danza come strumento educativo e sociale.

La Fondazione si avvale di una rete di collaborazioni consolidate con partner locali di rilievo, tra cui l'Associazione Scatola Gialla, METS - Conservatorio di Cuneo, e il Festival Mirabilia. Il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio ha permesso di creare partnership solide, con l'obiettivo di replicare anche quest'anno iniziative di successo come le donazioni promosse in collaborazione con l'Associazione Fiordaliso.

Importante è la presenza delle Scuole di Danza, che nel corso del tempo hanno consolidato un rapporto continuativo con la Fondazione Egri durante tutta la stagione teatrale. Formazione e spettacolo dal vivo si fondono per offrire ai giovani talenti del cuneese una preparazione a 360°, grazie al confronto con grandi professionisti del settore. Nella stagione 2024/2025, la Fondazione attiverà una call rivolta a tutte le scuole di danza interessate, che, aderendo, potranno partecipare a diversi workshop e incontri, oltre ad avere accesso a tutti gli spettacoli della stagione a costi vantaggiosi.

Fondamentale alla riuscita del progetto è il supporto della città di Cuneo, che dimostra da anni una grande attenzione alla cultura riconoscendo nella Fondazione Egri un importante interlocutore per la programmazione e diffusione della danza.

Oltre ai sostegni del Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Fondazione CRT il progetto è sostenuto dalla Fondazione CRC, che continua a supportare in modo significativo le attività della Fondazione Egri per la Danza, contribuendo alla crescita culturale e artistica di Cuneo. "Interscambi Coreografici Cuneo 2024/2025" rappresenta un contributo fondamentale per lo sviluppo della vita culturale della città, rafforzando il ruolo di Cuneo come centro nevralgico per la danza contemporanea.

Anche quest’anno la Compagnia Il Melarancio e la Fondazione Piemonte dal Vivo, con il Comune di Cuneo, hanno preparato il programma della Stagione teatrale Ragazzi 2024/2025, composta dalle rassegne per famiglie “Domeniche a Teatro”, “Un Teatro in mezzo ai libri” (in via di definizione), “Che spettacolo! Musica e Teatro” (in via di definizione) e della rassegna rivolta al pubblico scolastico “La Scuola va a Teatro”.

Oltre all’appuntamento in anteprima de “Il Gioco della Stella” il 26 dicembre, il cartellone prevede 6 appuntamenti: cinque spettacoli scelti tra le più interessanti produzioni delle Compagnie di Teatro Ragazzi italiane e, novità per Cuneo, uno spettacolo di danza pensato e allestito dalla Compagnia EgriBiancoDanza per il pubblico delle famiglie. Una proposta di spettacoli, che consente di fare un viaggio attraverso il Teatro, la Danza e la Musica: una ricchezza di temi, di linguaggi e di tecniche espressive, che affascineranno e incanteranno bambine e bambini, ma, siamo certi, divertiranno e coinvolgeranno anche gli adulti.