A Cuneo torna il Campus dei Talenti, giochi e laboratori per i più piccoli alla scoperta di sé

CUNEO CRONACA - Città dei Talenti propone nuovamente il "Campus dei Talenti": una settimana di laboratori ed esperienze per accompagnare i bambini e le bambine alla scoperta di sé. Riconoscere i propri talenti e farli crescere è un compito che dura tutta la vita e che dona gusto alle scelte e agli impegni di ogni persona. Città dei Talenti organizza una settimana intensiva di laboratori esperienziali e di scoperta del potenziale personale dei bambini e delle bambine dai 9 agli 11 anni, da lunedì 11 luglio a venerdì 15 luglio presso l’area verde della cooperativa Emmanuele, in via Fontanelle 6 a Cuneo (frazione s. Rocco Castagnaretta).

Attraverso giochi, laboratori manuali, esperienze di orienteering e sensoriali, i bambini verranno accompagnati in un percorso di conoscenza attivo del mondo e di se stessi, con momenti di riflessione individuale e di confronto condiviso per ricostruire una "mappa" dei propri interessi e inclinazioni. Il campus sarà realizzato da educatori ed orientatori delle organizzazioni cuneesi di Città dei Talenti.

La Città dei Talenti è un progetto ideato da Fondazione Crc e selezionato e cofinanziato insieme a Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’ente capofila è la Cooperativa Sociale O.R.So, con un ampio coinvolgimento di partner attivi in ambito educativo: Cooperative, Agenzie formative, Associazioni di categoria, Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Territoriale e Fondazione Zancan.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 con possibilità di pre-ingresso alle 8,30 – il mercoledì dalle 9 alle 17,00 con escursione e pranzo al sacco. L’attività è gratuita. Per iscrizioni: giulia.garello@emmnauele-onlus.org; serena.galliano@coopmomo.it. L’iniziativa è stata ideata e verrà realizzata dalle organizzazioni cuneesi partner di Città dei Talenti: le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo e Insieme a Voi.