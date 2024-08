A Cuneo la seconda edizione di Art.27 Expo: al centro il valore del lavoro in carcere

CUNEO CRONACA - Lunedì 26 agosto alle 17:30, presso la sede della Camera di Commercio di Cuneo, in via Emanuele Filiberto 3, si terrà la presentazione della seconda edizione di Art.27 EXPO, una manifestazione fieristica unica nel suo genere, che si terrà dal 5 all'8 settembre 2024 nel cuore della città. Organizzata dalla cooperativa sociale cuneese Panaté-GLIEVITATI, aderente a Confcooperative Piemonte Sud, l'evento ha come obiettivo principale quello di raccontare e promuovere le produzioni carcerarie italiane.

Art.27 EXPO non è solo una vetrina di prodotti, ma un'iniziativa che mette in luce il profondo valore morale e sociale del lavoro svolto in stato di detenzione. I dati forniti dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) sono impressionanti: l'occupazione dei detenuti può ridurre la recidiva dal 70% al 2%. Questo dimostra come l'economia carceraria possa giovare non solo ai detenuti, ma anche all'intera comunità, come sottolinea uno degli slogan dell'evento: "L'economia carceraria conviene a tutti."

Il tema del lavoro dei detenuti è sempre stato urgente, ma in questi anni richiede un'attenzione particolare da parte di tutti i settori, dalla politica ai media. La presentazione di Art.27 EXPO sarà un'importante occasione di riflessione collettiva sulla pena, il reinserimento sociale e il valore del lavoro carcerario.

(Foto tratta dalla pagina Facebook di Panaté GLIevitati)