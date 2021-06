A Cuneo la prima "panchina arcobaleno" per la libertà di essere se stess*

CUNEO CRONACA - L'orgoglio di essere se stess* e la coscienza che la vera ricchezza sta nella diversità è il terreno comune che sostiene Arcigay Cuneo Grandaqueer, con moltre altre associazioni della provincia. "Abbiamo avuto modo di condividere questa volontà coinvolgendo giovani volontar* nella realizzazione della prima panchina arcobaleno della città, al culmine di un pomeriggio di gioco e formazione".

L'inaugurazione della panchina, grazie al sostegno dell'assessorato alle Pari Opportunità del comune di Cuneo, avverrà sabato 19 giugno, alle 11, al Parco della Resistenza.

In questo percorso sono state approfondite le identità della comunità lgbt, attraverso la scoperta di figure importanti come Marsha P Johnson e Sylvia Rivera, simbolo della rivolta di Stonewall, fino ad arrivare alla prima manifestazione di orgoglio omosessuale in Europa, organizzata a Sanremo il 5 aprile 1972. Proprio a Sanremo nel 2022 Arcigay Cuneo Grandaqueer celebrerà il cinquantennale di questo importante evento con una grande mostra, curata con il coordinamento Arcigay Liguria, il contributo di molti comitati della penisola e il supporto di Arcigay Nazionale.

L'evento fa parte del progetto P.E.E.R - Praticare Eguaglianze Esercitare Resistenze, supervisionato in collaborazione con Mi.Co Aps e Fondazione Nuto Revelli, e sostenuto dalla fondazione Crc attraverso il bando Mondo Ideare. In un percorso di Peer Education, le giovani e i giovani partecipanti hanno fatto esperienza dell'importanza della lotta ad ogni forma di discriminazione.

"Ringraziamo il Comune di Cuneo, le realtà coinvolte e tutte e tutti i giovani volontar* che col loro impegno porteranno avanti i valori di accettazione, libertà, e lotta per la loro tutela. Una tradizione di (R)esistenza che, a partire dalla Liberazione, come abitanti di questa provincia siamo onorat* di portare avanti con umiltà e impegno".