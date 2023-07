A Castellar il primo festival della cucina popolare alpina con sapori dal Nord Italia e Francia

CUNEO CRONACA - Ancora una volta le Terre del Monviso si propongono come punto di riferimento, spazio in cui far accadere momenti significativi che sappiano raccontare la tradizione, la cultura e le inclinazioni dei territori alpini, e non solo. E’ nell’ambito dell'outdoor festival che nasce la suggestione tra diversi enti: incontrarsi per raccontarsi attraverso il gusto. Ed eccoci in settembre con quella che sarà la prima edizione di un festival che porta a Castellar i sapori di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Francia.

"Il festival vuole essere - scrive Ermanno Bressy, ideatore della kermesse - un momento di doveroso omaggio alla cucina popolare e in particolare a quella di montagna. Un riconoscimento a tutti coloro che in mezzo a mille difficoltà, mantengono intatta la tradizione della cucina povera, non celebrati dai media ma sicuramente apprezzati da chi vive la montagna e ne apprezza le peculiarità".

"Le Terre del Monviso - scrive Eros Demarchi, pro sindaco città di Saluzzo - Municipio di Castellar - da tempo lavorano per raccontarsi e promuoversi, sempre mettendo al centro la collaborazione e l’incontro. A Castellar quindi il via ad una festa dal sapore popolare e che saprà richiamare la tradizione, senza mancare di raccontare il nuovo che la montagna sa proporre". Francesca Neberti - assessore attività produttive città di Saluzzo - aggiunge che la città di Saluzzo è davvero lieta di ospitare realtà che provengono da tutto l’arco alpino e di proporsi come luogo di confronto ed incontro".