A Castellar il primo festival della cucina popolare alpina con sapori dal Nord Italia e dall'Ubaye

CUNEO CRONACA - Non poteva che essere Castellar il luogo scelto per lanciare la prima edizione del Festival della Cucina Popolare Alpina, momento di festa, e momento d’incontro tra i sapori di Veneto, Liguria, Francia, Piemonte e Valle d’Aosta. La nuova festa popolare che prenderà piede il 9 e 10 settembre è frutto del lavoro di squadra tra La Compagnia del Buon Cammino, Il Comitato del Forno & Terres Monviso, con la collaborazione dei consorzi della Valle Bronda - Il Ramassin, la Mela della Valle Bronda, il Pelaverga e le Colline Saluzzesi. L’idea è tanto potente quanto semplice, affonda le radici nel modo di lavorare che ha contraddistinto il territorio in questi anni: valorizzare la tradizione, con essa offrire occasione di cultura e insieme di socialità, farne il perno di un ricco momento di incontro dove il cibo si fa portatore di storie e idee, dove partecipare significa conoscere e comprendere, il proprio territorio e quelli del nostro arco alpino.

Il Festival avrà inizio alle 17.30 di sabato 9 settembre con l’aperitivo a base di “sprissin”, il mix di Pelaverga e di ramassin della Valle Bronda nato a Castellar dall’intuizione dell’azienda agricola Cucun. A seguire via alle danze: a cena dove si avrà la possibilità di scegliere tra i piatti della cucina alpina proposti da 6 diverse cucine. Basterà acquistare i gettoni e poi scegliere tra 6 piatti, ognuno portatore di una storia e di una tradizione: casonziei da zuca, streppa e caccia là al brusso, il tagliere dell’Ubaye, douce Reinetta con zabaione al Muscat di Chambave e torta di pane, e per chiudere, dalle Terres Monviso, toma e aiolì & acciughe al bagnetto verde o cervo al salmì accompagnato da polenta cotta al forno.