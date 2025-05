A Bra nasce BSpace Digital Care: tecnologia e assistenza per semplificare la vita nella terza età

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Il commercio di vicinanza è in sofferenza, ma a Bra, in via Principi di Piemonte, da sempre icona d'avanguardia, al civico 19, è nato BSpace Digital Care Division per prendersi cura della persona tramite la tecnologia.

In un mondo sempre più digitale, un luogo fisico può offrire soluzioni su misura per garantire sicurezza, autonomia e anche prevenzione alle persone anziane che vivono da sole gli anni d'argento.

Questo spazio tecnologico amplia anche il suo raggio d'azione offrendo molteplici servizi di assistenza volti a semplificare la vita, soluzioni che fino a poco tempo fa sembravano impensabili.

L'innovazione è una realtà che trasforma il presente e anticipa le necessità di domani.

La vetrina fisica di BSpace Digital Care spicca per originalità e chiarezza di esposizione, e vuole essere un primo approccio umano col passante.

Sono le pareti che, attraverso scritte e disegni, già raccontano, dialogano e avvicinano il futuro fruitore, elencando i principali dispositivi tecnologici e i processi di assistenza che garantiscono le necessità individuali.

Bspace è aperto al pubblico semplicemente suonando il campanello sulla porta d'ingresso, con lo stesso orario di Business Space Srl, il negozio attiguo al numero 17. Per informazioni tel. 0172430047 – marketing@bi-space.it. Per ulteriori chiarimenti, tutti i martedì e i giovedì dalle 16 alle 19, momentaneamente su prenotazione, sono previsti corsi di comunicazione e formazione sul tema delle tecnologie assistive e dei relativi dispositivi.

Quindi il primo approccio sul digitale (che spesso intimorisce) del passante che transita in via Principi di Piemonte, già dalla vetrina, apre una panoramica sui punti essenziali per il nostro futuro benessere, ossia: sicurezza in autonomia; protezione personale; monitoraggio dati biometrici; casa sicura; centrale di emergenza e soccorso con familiari e tramite operatore specializzato nell'assistenza, a cui si aggiunge il servizio fornito da DMS Digital Med Solution Srl, in sostanza un collegamento con servizi di telemedicina.

Quindi è un incoraggiamento ad approcciarsi con fiducia alla tecnologia, chiarendo dubbi ed esprimendo esigenze personali, senza lasciarsi intimorire dai termini tecnici. La funzione dei dispositivi esposti in vendita è facile da apprendere, poiché è stata studiata da esperti informatici con l'obiettivo di facilitare l'uso. Ognuno di noi è unico, per questo è previsto un piano individuale, con un salottino dedicato ai colloqui più riservati.

