A Bra 41 positivi, 2 ricoverati: il sindaco raccomanda responsabilità nei giorni di "Cheese"

CUNEO CRONACA - Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 16 settembre, sono 41 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus. Due residenti a Bra sono ricoverati all'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.

"Un dato allineato a quello territoriale, che come già per la scorsa settimana vede una prevalenza, tra i contagiati, di persone 40-50enni – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Raccomando comportamenti responsabili e attenzione alle ben note misure di prevenzione anche durante questi giorni di Cheese. Dal punto di vista organizzativo, con un grande lavoro di squadra, sono state messe in campo tutte le energie disponibili per creare le condizioni ideali di partecipazione all’evento per tutti: espositori, visitatori, fornitori, staff, cittadini braidesi".

"Ricordo che per partecipare a Cheese è necessario il Green pass - rimarca il sindaco - e che, a maggiore tutela di tutti i partecipanti, nell’area della manifestazione e degli eventi è necessario indossare la mascherina. Durante i quattro giorni di manifestazione, su impulso della Regione Piemonte, dell’Amministrazione comunale e dell’Asl Cn2, tutti i cittadini e visitatori di Cheese aventi diritto avranno la possibilità di vaccinarsi al Movicentro: ringrazio per la collaborazione i nostri partner, le associazioni di categoria che hanno messo a disposizione gli spazi dell’hub vaccinale e i volontari impegnati a supporto della campagna. E chiaramente invito tutti coloro che non hanno ancora effettuato la vaccinazione ad approfittare di questa possibilità”.